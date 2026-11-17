Rita Pereira prepara-se para viver um momento especial na sua carreira. A atriz e apresentadora de televisão vai subir ao palco dos International Emmy Awards 2026 para entregar um dos prémios da cerimónia, que terá lugar na próxima segunda-feira, 23 de novembro, em Nova Iorque.

A participação da atriz portuguesa numa das mais prestigiadas cerimónias da indústria televisiva internacional representa um marco significativo no seu percurso profissional, construído ao longo de mais de duas décadas.

Os International Emmy Awards distinguem a excelência das produções televisivas realizadas fora dos Estados Unidos, reconhecendo o talento e a criatividade de profissionais de diferentes países. Na 54.ª edição, serão atribuídos prémios em 16 categorias, incluindo Drama, Comédia, Interpretação e Telenovela.

Rita Pereira: «Há emoções que só conhecemos quando finalmente chegamos ao momento com que tantas vezes sonhámos»

A poucos dias da cerimónia, Rita Pereira não esconde o significado pessoal desta oportunidade, que encara também como um reconhecimento do caminho percorrido.

«Subir ao palco dos International Emmy® Awards para entregar um prémio será um daqueles momentos em que paramos para olhar para o caminho que percorremos. Levo comigo mais de vinte anos de trabalho, as dúvidas que nunca se veem no ecrã e a ambição de continuar a ir mais longe», afirma.

A atriz destaca ainda o simbolismo de marcar presença neste palco internacional enquanto representante do talento português.

«Estar ali, enquanto atriz portuguesa, terá um significado muito pessoal. Há emoções que só conhecemos quando finalmente chegamos ao momento com que tantas vezes sonhámos.»

A 54.ª edição dos International Emmy Awards realiza-se a 23 de novembro, em Nova Iorque, reunindo profissionais e produções televisivas de vários países numa noite dedicada ao reconhecimento da excelência da televisão internacional.