Separou-se do pai do filho e refez a vida ao lado de um homem muito famoso. Sete anos depois, rosto da TVI volta para os braços do 'ex'

Maria Cerqueira Gomes bem tentou manter a discrição sobre a vida amorosa, mas Manuel Luís Goucha não lhe deu tréguas. Numa conversa divertida no programa «Fora do Baralho», da TVI, o apresentador fez uma pergunta aparentemente simples sobre uma viagem ao Japão e acabou por conseguir aquilo que procurava: uma confirmação sobre a reconciliação com António Miguel Cardoso, pai do filho mais novo da apresentadora.

Manuel Luís Goucha voltou a mostrar que sabe fazer as perguntas certas na altura certa. Desta vez, a visada foi Maria Cerqueira Gomes, que tentou escapar às questões sobre a vida sentimental durante a sua participação no programa Fora do Baralho, ao lado de João Patrício.

Tudo aconteceu numa dinâmica especial de Halloween, em que os convidados tinham de escolher entre responder a perguntas ou enfrentar uma travessura. A conversa acabou por chegar à vida amorosa da apresentadora e Goucha, conhecido pela frontalidade, não perdeu a oportunidade de tentar descobrir mais.

A primeira pista surgiu quando Maria Cerqueira Gomes revelou que um dos sonhos que ainda gostaria de concretizar era subir ao altar.

Foi o suficiente para o apresentador lançar a provocação: «Ela está com o pai do filho». Apanhada de surpresa, Maria tentou desviar as atenções e brincou com a rapidez com que o colega tinha chegado ao assunto. «Câmara virada para mim… Não foram precisos dois minutos com este homem, dois minutos», reagiu, entre risos.

Mas Goucha ainda não tinha terminado.

«Então foste para o Japão com quem?»: a pergunta que deixou Maria sem saída

Percebendo que a colega não estava propriamente interessada em falar sobre o assunto, Manuel Luís Goucha decidiu insistir. E encontrou o caminho para chegar à resposta que procurava. «Então foste para o Japão com quem?», perguntou.

A questão deixou Maria Cerqueira Gomes visivelmente atrapalhada. A viagem ao país asiático já tinha despertado curiosidade, sobretudo porque a apresentadora tinha partilhado vários momentos da experiência nas redes sociais sem revelar a identidade da pessoa que a acompanhava.

Sem conseguir esconder o embaraço, a apresentadora acabou por deixar a conversa avançar. Goucha não perdeu a oportunidade de celebrar a pequena vitória e atirou: «Apanhei-te, Mariazinha».

A boa disposição tomou conta do estúdio, mas o apresentador ainda quis saber mais. Questionada sobre se o companheiro seria mais romântico do que ela, Maria respondeu que não.

A resposta acabou por alimentar ainda mais a conversa e Goucha não escondeu o entusiasmo com a confirmação. «Está dito. É lindo! Adoro! E ele é lindo! Vão casar os dois, finalmente, e o Goucha vai apresentar em transmissão direta», brincou.

Maria limitou-se a aceitar a brincadeira, entre risos, enquanto o apresentador felicitava o casal.

Quem é o homem que voltou a conquistar Maria Cerqueira Gomes?

O homem em causa é António Miguel Cardoso, empresário e pai de João, o filho mais novo de Maria Cerqueira Gomes. A história dos dois começou há vários anos. O casal manteve uma relação durante cerca de cinco anos, mas acabou por se separar em agosto de 2019, numa fase de grandes mudanças profissionais para a apresentadora.

Na altura, Maria tinha deixado o Porto para abraçar o desafio de apresentar o Você na TV!, na TVI, ao lado de Manuel Luís Goucha. A distância entre Lisboa e o Porto acabou por pesar na relação.

Mais tarde, a própria apresentadora explicou que a separação não aconteceu por falta de amor. «A distância agudizou o que já estava mal», recordou, numa conversa com Cristina Ferreira.

Em 2022, os dois voltaram a aproximar-se e a imprensa chegou a noticiar uma reconciliação. No entanto, a relação não se manteve de forma pública e Maria acabou por seguir outro caminho sentimental. A apresentadora viveu entretanto um relacionamento com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, que terminou em 2025. Agora, tudo indica que o amor antigo voltou a falar mais alto.

A reconciliação já tinha sido comentada, mas Maria mantinha a discrição

Apesar de Maria Cerqueira Gomes ter procurado preservar a sua vida privada, os rumores de uma reaproximação a António Miguel Cardoso já circulavam há alguns meses. Em agosto de 2026, o tema foi abordado no programa V+ Fama, onde foi avançado que os dois estariam novamente juntos há cerca de um ano.

A informação voltou a ser comentada no «Dois às 10», a 22 de outubro, quando Cristina Ferreira e os comentadores falaram sobre a viagem da colega ao Japão e levantaram a possibilidade de esta estar acompanhada pelo pai do filho.

Foi, contudo, a conversa com Manuel Luís Goucha no Fora do Baralho que acabou por dar um novo capítulo à história. Desta vez, Maria já não conseguiu escapar às perguntas. E, embora não tenha feito um anúncio formal sobre a relação, as suas respostas e a confirmação de que está apaixonada deixaram pouco espaço para dúvidas.

Quanto ao casamento, esse continua a ser apenas uma possibilidade lançada em tom de brincadeira por Manuel Luís Goucha. Para já, o apresentador já conseguiu uma vitória: arrancar à colega uma das revelações mais comentadas dos últimos dias.