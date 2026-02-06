De 243€ para 193€: o aspirador sem fios que está a ser comparado aos Dyson

Este artigo pode conter links afiliados*

O Ultenic U20 é um aspirador sem fios que tem vindo a ganhar destaque por oferecer uma experiência próxima da dos modelos Dyson, mas a um preço bastante mais contido. Atualmente disponível por 193 euros, após uma descida face aos 243 euros, soma mais de 5 mil avaliações na Amazon e mantém uma classificação média de 4,7 estrelas. Só no último mês, ultrapassou as mil compras, um sinal claro de que este modelo está a gerar confiança junto de quem procura um aspirador prático, potente e moderno para o dia a dia.

Um dos principais motivos para esta comparação com a Dyson está no desempenho. O Ultenic U20 conta com um motor sem escovas de alta potência, capaz de remover pó fino, sujidade acumulada e pelos de animais em diferentes tipos de chão. As opiniões referem uma sucção eficaz e consistente, aliada a um funcionamento mais silencioso do que muitos aspiradores tradicionais, o que torna a limpeza menos cansativa e mais confortável, mesmo em casas maiores.

Outro ponto forte é a escova inteligente em formato V, equipada com iluminação LED, pensada para melhorar a visibilidade da sujidade no chão e reduzir o enrolamento de cabelos e pelos. O tubo articulado facilita o acesso a zonas difíceis, como debaixo de sofás, camas ou mesas, sem necessidade de esforço extra. O ecrã integrado mostra informações essenciais como o nível de bateria e o modo de utilização, ajudando a gerir melhor cada sessão de limpeza.

A autonomia deste modelo pode chegar até cerca de uma hora, dependendo do modo escolhido, e o depósito de grande capacidade permite limpar várias divisões sem interrupções constantes. O conjunto inclui acessórios para fendas e estofos, tornando o aspirador versátil para diferentes tarefas da casa. Com um desconto ativo de cerca de 20%, este modelo afirma-se como uma alternativa sólida para quem gosta do conceito Dyson, mas prefere uma opção mais equilibrada em termos de preço.

