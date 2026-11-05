Aquilo que come pode estar a pôr a sua saúde em risco: revelado risco relacionado com a carne que põe no prato

Fonte: Lusa

Um estudo da Ordem dos Médicos revela que, apesar de a maioria dos portugueses reconhecer a importância da ligação entre saúde humana, animal e ambiental, persistem falhas de conhecimento sobre antibióticos, produção alimentar e segurança dos alimentos.

Quando pensamos na nossa saúde, é provável que a primeira preocupação seja ter acesso a um médico, fazer exames regularmente ou manter uma alimentação equilibrada. Mas há outros fatores que podem ter um impacto importante no nosso bem-estar e que nem sempre recebem a atenção necessária: a forma como os alimentos são produzidos, as condições em que os animais são criados e a utilização de antibióticos na produção animal.

Um novo estudo da Ordem dos Médicos revela que os portugueses reconhecem a importância de olhar para a saúde de uma forma integrada, mas continuam a existir lacunas de conhecimento sobre riscos que podem afetar diretamente a população.

De acordo com o estudo "Retrato da Saúde em Portugal no Pós-Pandemia: Perceções, acesso aos cuidados", 83,9% dos inquiridos consideram essencial a cooperação entre médicos, veterinários, especialistas ambientais e decisores políticos para prevenir surtos e responder a ameaças à saúde pública.

No entanto, quando questionados sobre questões mais concretas, os resultados revelam uma realidade diferente.

Quase metade dos portugueses desconhece os riscos associados aos antibióticos na produção animal

Um dos dados que mais chama a atenção está relacionado com a utilização de antibióticos na produção animal.

Segundo o estudo, entre um quarto e um quinto dos participantes discorda que a utilização destes medicamentos nas explorações agropecuárias possa ter consequências para a saúde humana. Perto de 20% afirma mesmo desconhecer que existe essa relação.

Somando os dois grupos, praticamente metade dos inquiridos não reconhece ou desconhece as possíveis implicações desta prática.

O coordenador científico do estudo, Tiago Correia, considera estes resultados preocupantes, sublinhando que ainda existe um longo caminho a percorrer ao nível da literacia em saúde.

A questão não é meramente teórica. A utilização inadequada ou excessiva de antibióticos em animais pode contribuir para o desenvolvimento e a disseminação de bactérias resistentes, um problema que representa uma ameaça para a saúde humana.

Quando estas bactérias deixam de responder aos medicamentos habitualmente utilizados para combater infeções, tratar determinadas doenças torna-se mais difícil.

12% dos portugueses admitem tomar antibióticos sem receita médica

O estudo identifica ainda outro comportamento que merece atenção: 12% dos participantes admitiram ter tomado antibióticos sem prescrição médica.

A utilização destes medicamentos sem orientação de um profissional de saúde é particularmente preocupante porque os antibióticos não são eficazes contra infeções provocadas por vírus, como a gripe ou a constipação.

Além disso, a utilização inadequada destes medicamentos contribui para o problema da resistência antimicrobiana, que a Organização Mundial da Saúde considera uma das principais ameaças à saúde pública mundial.

Tomar um antibiótico por iniciativa própria, utilizar medicamentos que sobraram de tratamentos anteriores ou recorrer a antibióticos aconselhados por familiares são comportamentos que devem ser evitados.

A utilização destes medicamentos deve ser sempre feita de acordo com a orientação de um profissional de saúde.

Come carne de produção própria? Há uma questão que não deve ignorar

Outro resultado do estudo merece atenção, sobretudo entre quem consome carne proveniente de explorações próprias ou de familiares.

Cerca de um quinto destas pessoas admite não conhecer as condições higiossanitárias em que os animais foram criados ou abatidos.

Isto não significa que os alimentos provenientes destas explorações sejam necessariamente inseguros. Significa, porém, que o conhecimento sobre as condições de produção e os procedimentos de higiene é fundamental para avaliar e prevenir riscos alimentares.

A segurança dos alimentos começa muito antes de estes chegarem à nossa cozinha. As condições de criação dos animais, o transporte, o abate, a conservação e a preparação são etapas que podem influenciar a qualidade e a segurança do que consumimos.

O que significa, afinal, o conceito de Uma Só Saúde?

É precisamente neste contexto que surge o conceito de "Uma Só Saúde", conhecido internacionalmente como "One Health".

A ideia é simples, mas tem implicações importantes: a saúde humana não pode ser analisada isoladamente, uma vez que está diretamente relacionada com a saúde dos animais e com o ambiente em que vivemos.

Por exemplo, a utilização de antibióticos na produção animal pode contribuir para a resistência antimicrobiana; a degradação ambiental pode favorecer determinados riscos para a saúde; e as condições de produção e conservação dos alimentos podem influenciar a transmissão de doenças.

Por isso, a prevenção de ameaças à saúde pública exige a colaboração de diferentes áreas, desde a medicina humana e veterinária à proteção ambiental e à segurança alimentar.

Os portugueses reconhecem a importância do tema, mas ainda há muito a fazer

O estudo da Ordem dos Médicos mostra que 83,9% dos participantes reconhecem a importância desta colaboração entre diferentes áreas.

Ainda assim, Tiago Correia considera que os resultados demonstram que existe muito trabalho a fazer, não apenas na integração da saúde humana, animal e ambiental, mas também na sensibilização da população para os riscos associados aos seus comportamentos e escolhas.

O investigador defende que a discussão sobre saúde não deve ficar limitada ao acesso a consultas, médicos de família ou tratamentos.

Aquilo que comemos, bebemos e o ambiente em que vivemos também são determinantes para a nossa saúde e devem fazer parte da discussão sobre prevenção da doença.

O estudo "Retrato da Saúde em Portugal no Pós-Pandemia: Perceções, acesso aos cuidados" foi realizado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade NOVA de Lisboa, através do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para as Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde.

A investigação decorreu entre setembro e novembro de 2025, através de 700 entrevistas telefónicas a adultos residentes em Portugal continental e nas regiões autónomas. A amostra é representativa e estratificada por NUTS III.