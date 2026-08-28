Mãos lindas! Guia de unhas para se inspirar para o mês de setembro

Setembro marca o regresso às rotinas, mas também é uma excelente oportunidade para renovar o visual e experimentar novas tendências. Nas unhas, as possibilidades são quase infinitas: tons clássicos, cores da estação, acabamentos delicados ou designs mais arrojados podem transformar completamente uma manicure.

Reunimos diferentes ideias de unhas para servir de inspiração ao longo do mês. Desde propostas minimalistas e elegantes a opções mais criativas e cheias de personalidade, há sugestões para todos os gostos e estilos. São perfeitas para acompanhar os últimos dias de verão e dar as boas-vindas ao outono.

Percorra as galerias, guarde as suas favoritas e escolha o próximo look para as suas mãos. Afinal, uma manicure cuidada é aquele pequeno detalhe capaz de fazer toda a diferença e acrescentar um toque especial a qualquer visual.