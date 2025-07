Esta é a cor tendência de unhas para este verão, segundo a imprensa internacional

As unhas mais pedidas deste verão estão aqui (e são irresistíveis)

A nova tendência de unhas que está a conquistar as redes sociais chama-se rose water nails e é a escolha favorita de muitos deste verão.

A imprensa internacional, como a Marie e Claire, já deu destaque à cor que está a invadir o Pinterest, os vídeos do TikTok e os feeds de Instagram. A ideia é simples: um verniz rosa claro, translúcido, com acabamento gelatinoso e brilhante, que imita o tom natural das unhas, mas mais saudável, luminoso e elegante.

Descrita como o equivalente das unhas ao famoso “no-makeup makeup”, esta manicure combina com todos os tons de pele e formatos de unha. Além disso, encaixa perfeitamente no estilo clean girl que tem dominado o mundo da beleza: unhas curtas, bem cuidadas e com um aspeto natural, mas sofisticado.