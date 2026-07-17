Trocar as cores vivas das unhas pelos tons neutros: esta é a tendência global de 2026

Parece um Dyson mas está a 36 euros. Preço deste secador iónico caiu a pique

"Vou ter mesmo de comprar": A reação ao modelador viral testado por Kiko Is Hot

A "bomba" anti-idade de 10€ que é o segredo mais bem guardado de quem entende de pele

“Malta, a sério. Uso isto há uma semana e já consigo ver mudanças”. Este óleo para o cabelo é um sucesso no Reino Unido

Há tendências de unhas que vão e vêm, mas há uma que nunca sai de moda: o efeito natural e discreto. Em 2026, as unhas nude, discretas e luminosas afirmam-se como uma das maiores tendências de beleza, com acabamentos que valorizam a unha natural e transmitem um aspeto cuidado, elegante e intemporal.

A ideia já não é esconder a unha com cor, mas sim realçar a sua beleza através de tons suaves, acabamentos brilhantes e um resultado que parece simples, embora exija alguns cuidados! Além disso, estes tons, por serem mais neutros, combinam com muito mais outfits, o que as torna muito mais versáteis.

Menos é mais: as unhas nude são cada vez mais procuradas

As manicures nude destacam-se pela sua versatilidade: combinam com qualquer estilo, ocasião ou estação do ano e ficam bem tanto em unhas curtas, como compridas.

Os tons mais procurados passam pelos rosas muito suaves, beges, brancos leitosos e vernizes semitransparentes, que deixam entrever a cor natural da unha. O objetivo é conseguir um aspeto saudável, fresco e muito cuidado.

As tendências nude que estão a viralizar

Se está a pensar aderir à tendência das unhas nude, estas são algumas das versões mais populares:

Unhas de "sabão"

Inspiradas no aspeto limpo e fresco de uma barra de sabão, estas unhas combinam uma base rosada semitransparente com um brilho intenso.

Efeito leitoso

Conhecidas pelo efeito leitoso, as manicures recorrem a um branco cremoso e translúcido que ilumina as unhas, sem ficar demasiado opaco.

Efeito vidro

O destaque está no brilho. O acabamento é tão luminoso que cria um efeito quase transparente, semelhante ao do vidro.

Unhas BB Cream

Tal como um BB Cream uniformiza a pele, esta técnica suaviza o tom da unha com uma cor muito próxima da natural, mas ligeiramente mais luminosa.

Rosa translúcido

Esta é uma das tendências preferidas. As manicures apostam em rosas muito delicados e translúcidos, que criam um efeito fresco e natural.

Unhas glaciadas

Para quem gosta de um toque extra de brilho, esta versão junta uma base nude a um acabamento perolado ou cromado (mate) muito subtil.

Micro francesa

A clássica manicure francesa também se reinventa, agora com uma linha branca muito fina na ponta da unha, para um resultado discreto e sofisticado, semelhante ao da unha natural.

Baby boomer

O efeito Baby Boomer nas unhas é um degradê suave que funde o rosa natural da base com o branco na ponta, criando um acabamento elegante e delicado. É perfeito para quem procura um visual clássico, natural e versátil.

O segredo está na preparação

Uma manicure nude só resulta verdadeiramente quando a unha está saudável. Antes da aplicação do verniz, vale a pena dedicar alguns minutos aos cuidados básicos: hidratar as cutículas, limar as unhas de forma uniforme, suavizar pequenas irregularidades e limpar bem a superfície para garantir uma aplicação perfeita.

Depois, basta escolher um verniz translúcido ou num tom neutro e finalizar com um top coat brilhante ou acetinado, para quem prefere um efeito mais discreto.

Uma tendência que veio para ficar

Mais do que uma moda passageira, as unhas nude refletem uma tendência crescente de beleza natural e minimalista. São elegantes, fáceis de combinar com qualquer look e têm a vantagem de manter um aspeto impecável durante mais tempo, mesmo quando começam a crescer. São a prova de que, por vezes, a manicure mais simples é também a mais sofisticada.

Percorra agora a nossa galeria e veja as tendências das unhas nude de que lhe falámos