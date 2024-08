Europeus veem a democracia e o poder económico como pontos fortes da UE, revela Eurobarómetro

Link To Leaders

Um novo inquérito Eurobarómetro, o “Desafios e prioridades na UE”, revela que os europeus identificam o respeito pela democracia, os direitos humanos e o estado de direito (38 %) e o poder económico, industrial e comercial (34 %) como os principais pontos fortes da União Europeia (UE). Seguem-se, com 28%, as boas relações e da solidariedade entre os Estados-membros.

Questionados sobre quais os domínios que a UE deve tratar como prioritários, 33 % dos inquiridos mencionaram o ambiente e as alterações climáticas, e a migração irregular, 29% destacaram a segurança e defesa, e 25% a guerra na Ucrânia. Esta última ocupa, inclusive, o primeiro lugar em termos dos desafios que a UE enfrenta ao ser mencionada por 50 % dos inquiridos. Por seu turno, 41% encaram também como um grande desafio para a Europa a migração irregular, enquanto 35% referem as questões ambientais e as alterações climáticas.

Quando questionados sobre os valores mais bem representados pela União Europeia, comparativamente com outros países do mundo, os europeus destacam claramente o respeito pelos direitos e valores fundamentais e pela liberdade de discurso e de expressão, cada um deles com 53% de respostas.

Do conjunto de indicadores contemplados, o Eurobarómetro também avaliou o otimismo dos europeus, bem como seu nível de confiança. E neste ponto verifica-se que 58 % dos europeus tendem a estar otimistas quanto ao futuro da UE, contra 37 % de pessimistas, 55 % afirmam estar muito ou algo confiantes na força da democracia da UE nos próximos cinco anos, enquanto 41 % estão pouco ou muito pouco confiantes, 64 % dos cidadãos da UE estão preocupados com a segurança da UE nos próximos cinco anos, 51 % manifestam confiança no desempenho da economia europeia, nos próximos cinco anos, e 45 % estão céticos.

Este Eurobarómetro foi realizado entre 25 de junho e 2 de julho deste ano, nos 27 Estados-membros, e envolveu entrevistas a 25 658 cidadãos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders