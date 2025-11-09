Facebook Instagram
Dinheiro

Portugal vai ter um centro mundial de IA em Saúde. Unicórnio português investe 250 milhões de euros

A Sword Health vai duplicar o número de engenheiros em Portugal para mais de 700 nos próximos três anos. O anúncio foi feito na presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da ministra da Saúde, Ana Paula Martins

Link To Leaders
Há 2h e 51min
Hospital
Hospital

Foto: Freepik

Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€

Outros artigos:

Sword Health vai reforçar o seu investimento em território nacional, num total de 250 milhões de euros até 2028 para impulsionar a criação de um hub mundial de inovação para o uso de inteligência artificial na área da saúde, em Portugal. O anúncio foi feito esta manhã, no escritório da Sword Health, no Porto, e contou com a presença do Primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O investimento da Sword Health incide em três pilares estratégicos: Recursos Humanos qualificados, Infraestrutura Tecnológica e Investigação & Desenvolvimento, com foco no treino de modelos de inteligência artificial, explica a empresa em comunicado.

“Este investimento de 250 milhões de euros em Portugal, até 2028, reflete a nossa crença de que o país tem todas as condições para se tornar um líder mundial na área da inteligência artificial. Reforça também a nossa visão para um Portugal mais inovador, capaz de elevar o seu talento e criar soluções globais e líderes mundiais. Esse é o exemplo que a Sword quer dar no ecossistema nacional.”, afirma Virgílio Bento, CEO e fundador da Sword Health.

Com mais de 600 mil pacientes tratados em três continentes e nove milhões de sessões de IA realizadas, o unicórnio português prevê quadruplicar o seu volume de negócios até 2027. Esse crescimento operacional apenas será possível através do reforço da sua estrutura em Portugal.

Até 2028, o investimento anual da Sword em Recursos Humanos aumentará de 30 para 60 milhões de euros, acompanhando o crescimento da equipa a operar em Portugal, que passará de cerca de 500 para mais de 930 pessoas. O número de engenheiros mais do que duplicará durante esse período, passando de 340 para mais de 700.

Num setor em que a qualificação académica das equipas está diretamente associada à capacidade de inovação e prosperidade das empresas, o recrutamento de profissionais com Doutoramento também será uma prioridade. Prevê-se ainda o financiamento e integração de recém-licenciados e investigadores, através da atribuição de mais de 60 bolsas de Doutoramento e Mestrado até 2028, reforçando a ligação da Sword ao meio académico e à investigação, explica a Sword Health.

A Sword investirá em infraestrutura avançada de computação em inteligência artificial para a criação e treino de foundational models: 10 milhões de euros já a partir de 2026, prevendo-se que o valor anual chegue aos 27 milhões de euros em 2028. Em paralelo, continuará a apostar no desenvolvimento da infraestrutura que suporta as suas soluções, bem como na expansão das operações em Portugal e na Europa.

Além disso, a aposta em I&D duplicará até 2028 e visa reforçar a capacidade de inovação científica e tecnológica, potenciando colaborações com universidades e centros de investigação portugueses.

Segundo a empresa, este pacote de medidas “irá permitir a criação de emprego qualificado, consolidando a liderança de Portugal em inteligência artificial na área da Saúde”. Entre os resultados previstos estão a criação de postos de trabalho em tecnologias e cuidados de saúde, a captação de investimento internacional e a validação e exportação de modelos desenvolvidos em Portugal para sistemas de Saúde em todo o mundo, conclui.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Finalmente uma air fryer com espaço a sério: serve 10 pessoas e tem dois cestos independentes
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
tvi
00:00:45
Secret Story
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem
tvi
00:06:26
Secret Story
Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta
tvi
00:03:22
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Sporting
Morita: «Estou a lutar comigo mesmo. Todos os dias me questiono»
maisfutebol
Marisa Cruz
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
II Liga
II Liga: Torreense perde na visita ao Leixões e falha assalto à liderança
maisfutebol
Dois às 10
Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar
tvi
Castanhas assadas
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz