Portugal vai ter um centro mundial de IA em Saúde. Unicórnio português investe 250 milhões de euros

A Sword Health vai reforçar o seu investimento em território nacional, num total de 250 milhões de euros até 2028 para impulsionar a criação de um hub mundial de inovação para o uso de inteligência artificial na área da saúde, em Portugal. O anúncio foi feito esta manhã, no escritório da Sword Health, no Porto, e contou com a presença do Primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O investimento da Sword Health incide em três pilares estratégicos: Recursos Humanos qualificados, Infraestrutura Tecnológica e Investigação & Desenvolvimento, com foco no treino de modelos de inteligência artificial, explica a empresa em comunicado.

“Este investimento de 250 milhões de euros em Portugal, até 2028, reflete a nossa crença de que o país tem todas as condições para se tornar um líder mundial na área da inteligência artificial. Reforça também a nossa visão para um Portugal mais inovador, capaz de elevar o seu talento e criar soluções globais e líderes mundiais. Esse é o exemplo que a Sword quer dar no ecossistema nacional.”, afirma Virgílio Bento, CEO e fundador da Sword Health.

Com mais de 600 mil pacientes tratados em três continentes e nove milhões de sessões de IA realizadas, o unicórnio português prevê quadruplicar o seu volume de negócios até 2027. Esse crescimento operacional apenas será possível através do reforço da sua estrutura em Portugal.

Até 2028, o investimento anual da Sword em Recursos Humanos aumentará de 30 para 60 milhões de euros, acompanhando o crescimento da equipa a operar em Portugal, que passará de cerca de 500 para mais de 930 pessoas. O número de engenheiros mais do que duplicará durante esse período, passando de 340 para mais de 700.

Num setor em que a qualificação académica das equipas está diretamente associada à capacidade de inovação e prosperidade das empresas, o recrutamento de profissionais com Doutoramento também será uma prioridade. Prevê-se ainda o financiamento e integração de recém-licenciados e investigadores, através da atribuição de mais de 60 bolsas de Doutoramento e Mestrado até 2028, reforçando a ligação da Sword ao meio académico e à investigação, explica a Sword Health.

A Sword investirá em infraestrutura avançada de computação em inteligência artificial para a criação e treino de foundational models: 10 milhões de euros já a partir de 2026, prevendo-se que o valor anual chegue aos 27 milhões de euros em 2028. Em paralelo, continuará a apostar no desenvolvimento da infraestrutura que suporta as suas soluções, bem como na expansão das operações em Portugal e na Europa.

Além disso, a aposta em I&D duplicará até 2028 e visa reforçar a capacidade de inovação científica e tecnológica, potenciando colaborações com universidades e centros de investigação portugueses.

Segundo a empresa, este pacote de medidas “irá permitir a criação de emprego qualificado, consolidando a liderança de Portugal em inteligência artificial na área da Saúde”. Entre os resultados previstos estão a criação de postos de trabalho em tecnologias e cuidados de saúde, a captação de investimento internacional e a validação e exportação de modelos desenvolvidos em Portugal para sistemas de Saúde em todo o mundo, conclui.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders