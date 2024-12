Planta de que todos se afastam em Portugal tem propriedades medicinais incríveis

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

Em passeios por jardins ou até mesmo na rua, provavelmente já se deparou com uma planta muito conhecida que cresce em canteiros e que lhe deixa com alguma irritação na pele: trata-se da urtiga.

De acordo com um artigo do site Xataka Smart Home, a urtiga é uma planta que é pouco conhecida pelas suas propriedades medicinais. É comum em praticamente todo o território de Portugal, e todos se afastam dela para evitar as clássicas picadas e posterior comichão. A verdade é que esta planta oferece inúmeros benefícios para a nossa saúde.

Uma planta medicinal boa para a saúde

A urtiga é reconhecida pelas suas qualidades terapêuticas, incluindo efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes e antibióticos. Além disso, é uma planta rica em nutrientes, como flavonoides, taninos, vitaminas e minerais.

Planta anti-inflamatória: é frequentemente usada para aliviar dores musculares e articulações, bem como para tratar de condições inflamatórias crónicas, como artrite e artrose, o que proporciona um alívio do desconforto.

é frequentemente usada para aliviar dores musculares e articulações, bem como para tratar de condições inflamatórias crónicas, como artrite e artrose, o que proporciona um alívio do desconforto. Efeito diurético e depurativo: favorece a eliminação de líquidos e toxinas, sendo eficaz na redução da retenção de líquidos e na prevenção de problemas renais, como as infeções.

favorece a eliminação de líquidos e toxinas, sendo eficaz na redução da retenção de líquidos e na prevenção de problemas renais, como as infeções. Antioxidante: devido aos flavonoides e à vitamina C, protege as células contra os danos causados pelo stress oxidativo, contribuindo para 'atrasar' o envelhecimento e prevenir doenças crónicas.

devido aos flavonoides e à vitamina C, protege as células contra os danos causados pelo stress oxidativo, contribuindo para 'atrasar' o envelhecimento e prevenir doenças crónicas. Benefícios para o cabelo e a pele: tradicionalmente utilizada para fortalecer o cabelo, prevenindo a sua queda e melhorar o brilho. Na pele, o uso desta planta é eficaz no tratamento de condições como acne, eczemas e psoríase.

tradicionalmente utilizada para fortalecer o cabelo, prevenindo a sua queda e melhorar o brilho. Na pele, o uso desta planta é eficaz no tratamento de condições como acne, eczemas e psoríase. Efeito antibiótico: os extratos da planta possuem propriedades antimicrobianas que ajudam a combater infeções causadas por bactérias e fungos.

os extratos da planta possuem propriedades antimicrobianas que ajudam a combater infeções causadas por bactérias e fungos. Reforço do sistema imunitário: é rica em vitaminas (A, C e K) e minerais, como ferro, magnésio e zinco. Contribui para fortalecer a imunidade e ajuda no tratamento de anemias leves devido ao seu elevado teor de ferro.

é rica em vitaminas (A, C e K) e minerais, como ferro, magnésio e zinco. Contribui para fortalecer a imunidade e ajuda no tratamento de anemias leves devido ao seu elevado teor de ferro. Melhora a saúde digestiva: as suas propriedades antioxidantes ajudam a tratar de problemas intestinais.

as suas propriedades antioxidantes ajudam a tratar de problemas intestinais. Contribuição para a saúde cardiovascular: os antioxidantes presentes na planta ajudam a melhorar a circulação sanguínea e, em alguns casos, podem reduzir a pressão arterial.

Como utilizar a urtiga

A urtiga pode ser consumida de várias formas, desde infusões e suplementos, bem como ingrediente em receitas (depois de cozida, para neutralizar os seus pelos urticantes):

Infusões: ótimas para desintoxicar o organismo, reduzir inflamações e combater a retenção de líquidos.

ótimas para desintoxicar o organismo, reduzir inflamações e combater a retenção de líquidos. Cataplasmas: aplicados sobre a pele, são úteis para aliviar dores musculares ou nas articulações.

aplicados sobre a pele, são úteis para aliviar dores musculares ou nas articulações. Culinária: as folhas mais jovens podem ser usadas como alternativa aos espinafres em sopas ou estufados.

Precauções a considerar

Apesar dos benefícios, a urtiga deve ser usada com cuidado devido às suas propriedades urticantes, sendo recomendável o uso de luvas até que seja cozinhada ou processada.

O consumo deve ser moderado, especialmente em pessoas com problemas renais, hipertensão ou que estejam a tomar anticoagulantes. Antes de incluir a urtiga na alimentação ou em tratamentos, é sempre aconselhável consultar um médico.