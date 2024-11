Black Friday: Os essenciais de cozinha que não podem faltar em casa têm descontos até 50%

Este artigo pode conter links afiliados*

O futuro chegou à sua porta: esta fechadura que abre com o telemóvel está com um desconto incrível

Black Friday: Estas botas estão com descontos até 35% (e começam nos 33€)

Há objetos que fazem toda a diferença na cozinha e que, com os descontos da Black Friday, se tornam investimentos ainda mais inteligentes. Reunimos seis essenciais, todos com avaliações excelentes na Amazon e com reduções de preço que podem chegar aos 50%. De marcas reconhecidas como Braun, Philips e Tefal, são produtos que vão facilitar a sua vida na cozinha e que, pela sua qualidade e durabilidade, valem mesmo a pena aproveitar agora.

Varinha Mágica Braun: de 107€ por 55€

Com 1000W de potência e 21 velocidades, esta varinha mágica da Braun é um verdadeiro tudo-em-um que não pode faltar na sua cozinha. Vem com um conjunto completo de acessórios que inclui copo de 600ml, picadora de 350ml, batedor de claras e uma lâmina em aço inoxidável - tudo o que precisa para preparar sopas, molhos, smoothies ou picar legumes num instante. A durabilidade da marca é um dos pontos mais elogiados pelos mais de 7.900 compradores na Amazon: "O material é robusto e tem boa ergonomia. A potência é mais que suficiente para um uso diário", confirma uma utilizadora satisfeita.

Compre aqui a varinha mágica Braun

Picadora Manual Tefal Fresh Kitchen: de 19,82€ por 10,05€

Se passa muito tempo a picar alhos, cebolas ou ervas aromáticas, esta picadora manual da Tefal vai tornar-se indispensável na sua cozinha. Com um design compacto de 500ml e um sistema de lâminas independentes em aço inoxidável, permite picar qualquer ingrediente em segundos e sem eletricidade. "Tamanho perfeito, simples e super prática. Usamos imenso", partilha uma das mais de 27.000 avaliações positivas na Amazon.

Compre aqui a picadora manual da Tefal

Chaleira Philips em Aço Inoxidável: de 40,65€ por 24,99€

Para quem gosta do seu chá ou café sempre à temperatura ideal, esta chaleira em aço inoxidável da Philips é a escolha perfeita. Com 2200W de potência e 1,7L de capacidade, ferve água em poucos minutos e inclui filtro anticalcário, base rotativa de 360° e sistema de segurança múltiplo: "Ferve a água em questão de poucos minutos, muito fácil de usar e esteticamente muito bonita", confirma uma das mais de 32.000 avaliações na Amazon.

Compre aqui a chaleira inoxidável

Frigideira BRA para Todos os Fogões: de 24,10€ por 13,21€

Se procura uma frigideira versátil e resistente, que funcione em qualquer tipo de fogão, incluindo indução, esta é a escolha ideal. Em alumínio fundido e com 18cm de diâmetro, tem revestimento antiaderente livre de PFOA e cabo ergonómico que não aquece. Um sucesso entre os mais de 5.400 compradores na Amazon, que destacam sobretudo a facilidade de limpeza: "Uma frigideira de muito boa qualidade, os alimentos não agarram e limpa-se facilmente. O cabo tem um revestimento especial que evita queimaduras."

Compre aqui a frigideira BRA

Espremedor Elétrico Braun: de 28,45€ por 14,61€

Se gosta de começar o dia com um sumo natural, este espremedor da Braun vai tornar tudo mais fácil. Com capacidade para 350ml e sistema de rotação dupla, tem quantidade de polpa ajustável e é totalmente desmontável para uma limpeza fácil na máquina. A qualidade e durabilidade da marca são comprovadas pelas mais de 21.000 avaliações na Amazon: "Uso-o todos os dias há mais de 20 anos. Para um eletrodoméstico que se usa diariamente, é uma durabilidade impressionante.

Compre aqui este espremedor elétrico

