Há quanto tempo não muda os utensílios da cozinha? Não pense mais: veja estes conjuntos lindos

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Há coisas na cozinha que só percebemos que estão gastas quando já não dão mais de si. A espátula que perdeu a forma, a colher que já não encaixa bem na mão, os utensílios espalhados por várias gavetas ou aquela tábua de cortar que já pede reforma há algum tempo. E, às vezes, renovar tudo pode ser mais simples e barato do que parece.

Este conjunto de 19 peças está à venda na Amazon por 25,40 euros na versão bege. E é lindo! É uma daquelas compras práticas que podem dar uma nova sensação à cozinha sem exigir uma grande mudança e, sobretudo, sem gastar muito.

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19 peças para deixar a cozinha mais organizada

O conjunto inclui um conjunto bastante abrangente de utensílios para as tarefas habituais: espátulas, colheres, um batedor, facas, tesoura multifunções e uma tábua de cortar.

A ideia é simples: ter à mão aquilo que normalmente é preciso para preparar uma refeição, em vez de andar à procura de utensílios diferentes por gavetas e armários. Para ajudar na organização, o conjunto inclui ainda um suporte duplo, pensado para manter as peças juntas e acessíveis.

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Silicone para proteger as frigideiras

Uma das características mais interessantes está no material. Os utensílios combinam silicone e cabos de madeira, uma combinação que procura tornar o manuseamento confortável e, ao mesmo tempo, proteger tachos e frigideiras de riscos provocados por utensílios mais rígidos.

A silicone é indicada como resistente ao calor até 230 ºC, pelo que pode ser utilizada durante diferentes tipos de preparação e cozedura.

Os cabos em madeira acrescentam ainda aquele toque mais natural que combina particularmente bem com cozinhas onde os utensílios também fazem parte da decoração.

Facas, tesoura e tábua incluídas

O conjunto não fica apenas pelos utensílios de cozinha mais tradicionais. As facas têm lâminas em aço inoxidável e o pack inclui também uma tesoura multifunções, pensada para tarefas domésticas. Há ainda uma tábua de cortar sem BPA, tornando o conjunto mais completo para quem quer renovar vários elementos da cozinha de uma só vez.

Bege, preto, verde ou castanho?

Embora o pack em bege seja o destaque, existem outras possibilidades. A marca disponibiliza também conjuntos de 12 peças em bege, cinzento, preto e verde, além de uma versão castanha; há ainda packs de 19 peças em preto e verde.

Os preços variam consoante a versão: por exemplo, o pack de 12 peças bege custa 16,25 euros, enquanto o pack de 12 peças castanho aparece a 15,44 euros no momento indicado.

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