 "Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros

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Renovar as toalhas de casa de banho nem sempre é uma prioridade, mas faz toda a diferença no conforto do dia a dia. Este jogo de 8 toalhas da Utopia Towels, feito em 100% algodão, conta com mais de 17 mil avaliações e uma média de 4,2 estrelas na Amazon. Está atualmente com 9% de desconto, disponível por 23,52€ na cor cinzento, embora existam também opções em branco, preto, azul-marinho, verde-água, bege, rosa e castanho, cada uma com o seu próprio preço.

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O conjunto inclui duas toalhas de banho, com 68,6 x 137 cm cada, duas toalhas de mão, com 40,6 x 71 cm, e quatro toalhas mais pequenas, com 30,5 x 30,5 cm, cobrindo praticamente todas as necessidades da casa de banho numa só compra. O design conta ainda com riscas tecidas em viscose, que dão um aspeto mais elegante às toalhas. Entre as avaliações mais recentes, os elogios repetem-se: "Muito suaves e de boa qualidade", escreve uma compradora. Outra utilizadora resume a experiência de forma simples: "São bonitas e de boa qualidade." Há ainda quem destaque o resultado depois de várias lavagens: "Toalhas de boa qualidade e secam bem."

Uma compradora foi ainda mais longe nos elogios, referindo-se ao conjunto como "um acerto": "Estupendas! Preço e qualidade, voltaria a comprá-las sem dúvida, jogo muito completo, secam muito bem." Quanto aos cuidados, o fabricante recomenda lavar as toalhas à máquina em água fria com detergente suave e secar a baixa temperatura, evitando aplicar cremes, cosméticos ou esfoliantes diretamente sobre o tecido, para não comprometer a cor nem a capacidade de absorção ao longo do tempo. Por menos de 24€, este pack de 8 toalhas surge como uma opção prática para quem procura renovar a casa de banho sem gastar muito.

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