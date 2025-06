Este aspirador, tipo o Dyson, mantém-se entre os mais vendidos da Amazon há meses

Este artigo pode conter links afiliados*

“Aspira, varre e esfrega melhor do que eu faria”. Este aspirador robot passou de 499€ para 139€

Limpar a casa pode não ser a tarefa mais entusiasmante, mas quando se tem um aparelho prático, leve e com bom aspeto, tudo muda. O VACTechPro V15 é isso mesmo. Com um design elegante em dourado, é discreto e eficaz ao mesmo tempo. Não ocupa muito espaço, é fácil de guardar e o mais surpreendente é o desempenho. Como refere uma das avaliações mais lidas, "muito leve e potente. Perfeito para limpezas rápidas e eficazes".

Uma opção que faz lembrar a Dyson, mas muito mais em conta

Há uma comparação que surge vezes sem conta nas avaliações de quem já o comprou: este aspirador tem o ar e o desempenho de um Dyson — sem o preço de um Dyson. Para muitos utilizadores, o design é quase idêntico: tubo desmontável, cabeçais substituíveis e estrutura leve. “É como uma Dyson, mas uma versão mais económica”, escreve um cliente. Outro partilha que “depois de usar ambos, fico com este. É mais leve e suga muito bem”. E há ainda quem diga, de forma clara: “incrível, este é melhor do que o Dyson”.

Potência de sucção elevada e luz LED

A potência de sucção é de 35 kPa, o que significa que este aspirador consegue sugar tudo o que encontra — do pó mais fino a pelos de animais ou migalhas. É uma força acima da média para um equipamento leve e sem fios. A escova rotativa adapta-se bem ao chão e vem com uma luz LED verde que ajuda a ver melhor nos cantos mais escuros. Um cliente destaca precisamente isto: "a luz LED é muito útil para ver melhor os cantos escuros. Muito satisfeito com a compra".

Um aspirador versátil para chão, sofá, carro e mais

Este modelo pode ser usado sem estar ligado à corrente e tem uma autonomia até 35 minutos no modo económico. A bateria é removível, o que facilita o carregamento e aumenta a vida útil do aparelho. Há também um modo mais potente para zonas que exigem uma limpeza mais profunda. O sistema 6 em 1 permite adaptá-lo para diferentes usos — aspirador de chão, de mão, para sofás, carros ou zonas estreitas — e essa versatilidade é uma das razões pelas quais continua a ser tão bem classificado. "Fantástico. Leve, potente e muito prático", comenta um utilizador.

Uma escolha segura e com excelentes avaliações

Com uma média de 4,5 estrelas na Amazon e um preço de 109 euros, o VACTechPro V15 continua entre os produtos mais vendidos na categoria "Casa e Cozinha" há vários meses. O filtro HEPA lavável retém até 99% das partículas minúsculas e ajuda a manter o ar mais limpo, ideal para quem tem alergias.

A boa reputação não acontece por acaso. Com milhares de avaliações positivas e funcionalidades pensadas para o dia a dia, o VACTechPro V15 mostra que limpar a casa pode ser uma tarefa agradável. A inclusão de filtros extra, a facilidade no manuseamento e os pequenos detalhes, como a luz LED ou o tubo ajustável, tornam tudo mais simples. É daqueles produtos que, depois de experimentar, não se quer largar.

