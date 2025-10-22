Facebook Instagram
"Foi mesmo um bom investimento": o aspirador inteligente que os homens estão a adorar

Limpeza completa sem esforço, mesmo nos cantos mais difíceis
IOL
Hoje às 13:23

Este artigo pode conter links afiliados*

aspirador sem fios
aspirador sem fios

Foto: Freepik

Cinco óculos de leitura por 14€: a solução para quem está sempre a perdê-los

Há produtos que surpreendem pelo desempenho, outros pelo preço. O VACTechPro V15 consegue juntar os dois. Trata-se de um aspirador sem fios que está a conquistar cada vez mais homens pela sua potência, design prático e relação qualidade-preço difícil de igualar. Só no último mês ultrapassou as 10 mil unidades vendidas e mantém 4,4 estrelas na Amazon, com mais de 2.300 avaliações — muitas delas deixadas por utilizadores do sexo masculino que decidiram partilhar a experiência.

Potência que não fica a meio

O VACTechPro V15 combina potência e precisão. O motor forte e a sucção eficiente permitem aspirar desde o pó mais fino até pelos de animais, sem esforço. A escova rotativa em forma de V, acompanhada por luz LED verde, ajuda a ver a sujidade escondida nos cantos e debaixo dos móveis, tornando a limpeza mais completa. Além disso, o filtro HEPA de alta eficiência retém quase todas as partículas microscópicas, garantindo um ambiente mais limpo e saudável dentro de casa.

Adquira aqui

aspirador sem fios

Leveza e controlo

Com 2,4 kg, é um aspirador leve, fácil de manobrar e com estrutura ergonómica. O tubo telescópico ajustável e o facto de poder ser convertido num aspirador portátil tornam-no versátil e adequado a diferentes utilizações — do chão da sala ao interior do carro. O design foi pensado para quem valoriza praticidade, sem comprometer a potência.

Energia que acompanha o ritmo

A bateria recarregável oferece até 35 minutos de autonomia em modo ECO e 18 minutos em modo máximo, o suficiente para uma limpeza completa. É extraível, podendo ser carregada separadamente ou na unidade principal, o que acrescenta conveniência. Um detalhe simples, mas essencial para quem não quer perder tempo.

A opinião de quem já o testou

Entre as muitas avaliações disponíveis na Amazon, destaca-se um padrão: o VACTechPro V15 tem conquistado o público masculino pela eficiência e robustez. Manuel refere que “se procura um aspirador potente, leve e fácil de usar, o VACTechPro V15 é uma excelente opção; para mim continua a ser uma muito boa compra e recomendo-o”. Eloy partilha a sua experiência: “Há um mês estava onde muitos compradores se encontram, a ler opiniões de inúmeros aspiradores e a comparar preços de todo o tipo. Quando vi este modelo, hesitei pelo preço, mas com as boas avaliações parecia um bom investimento. Spoiler: foi mesmo um bom investimento”. Jordi, por sua vez, comenta que “fiz a compra deste aspirador há uns meses e, depois de o usar diariamente, posso dizer que é um aspirador muito bom para o preço que tem. A bateria é duradoura e, usando-o todos os dias, basta recarregá-lo uma vez por semana”.

Com um preço de 94,05€ (oferta flash com desconto de 5%), o VACTechPro V15 mostra que é possível ter desempenho de nível profissional sem pagar valores exagerados. 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

