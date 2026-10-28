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Emprego em call center
Emprego em call center | Photo by Kampus Production

Empresa de telecomunicações que é um fenómeno na Europa está a contratar em Portugal

Bizpliz!
Hoje às 12:42
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Empresa está a crescer rapidamente e a desafiar os operadores tradicionais

A DIGI publicou no Novo Portal de Emprego BizPliz! seis vagas para Braga, Lisboa, Sintra, Leiria e Setúbal. Há oportunidades em vendas, apoio ao cliente e administração. 

Depois de lançar a sua oferta comercial em Portugal, a DIGI continua a reforçar a equipa. A operadora publicou no Portal de Emprego BizPliz! seis vagas para diferentes zonas do país, dirigidas a quem procura trabalho nas áreas comercial, administrativa ou de apoio ao cliente.

A empresa integra um grupo com mais de 30 anos de atividade e presença em vários mercados europeus. No final de 2025, a DIGI Communications somava 32,1 milhões de serviços geradores de receita, mais 15,4% do que um ano antes. Em Portugal, onde iniciou a operação comercial em novembro de 2024, terminou 2025 com 850 mil serviços ativos.

Esse crescimento chega agora ao recrutamento. No portal BizPliz!, as oportunidades mostram que a empresa procura sobretudo pessoas para contactar e acompanhar clientes, mas há também lugar para funções de suporte. 

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A maior procura está na área comercial 

A maioria das vagas publicadas pela DIGI no BizPliz! está ligada às vendas. A operadora procura promotores comerciais para stands em Braga, Sintra e Leiria. As três ofertas anunciam um salário fixo de 920 euros, remuneração variável dependente das vendas, subsídio de turno e oito euros de subsídio de alimentação por dia trabalhado. 

O 12.º ano é o requisito académico indicado. A função passa por apresentar os serviços da DIGI, captar clientes e acompanhar a venda. É preciso ter disponibilidade para horários e folgas rotativas, incluindo fins de semana e feriados. As ofertas incluem formação inicial remunerada e contrato direto com a empresa. 

Na Margem Sul, a DIGI procura um perfil para venda porta a porta. O salário fixo é também de 920 euros, acrescido de remuneração variável e subsídio de alimentação. Neste caso, o horário é fixo, das 12h00 às 21h00, e a empresa oferece o passe Navegante depois do segundo mês. 

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Em Lisboa, há oportunidades para quem prefere funções de suporte 

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As duas vagas de Lisboa reunidas no portal BizPliz! procuram perfis diferentes. Uma delas é para Assistente de Apoio ao Cliente, com um salário anunciado entre 920 e 1012 euros. A DIGI pede experiência em call center e telecomunicações, conhecimentos de inglês e disponibilidade para, no futuro, trabalhar em horários rotativos. A oferta refere ainda seguro de saúde. 

A segunda oportunidade é para Administrativo fluente em romeno, com remuneração entre 920 e 1100 euros. O trabalho inclui organizar viagens e alojamento de colaboradores, apoiar a formação interna e tratar de documentação. 

Nesta vaga, o domínio do romeno é obrigatório. A empresa pede ainda pelo menos um ano de experiência e conhecimentos de Office, em particular de Excel. Formação em gestão, administração, turismo, secretariado ou relações públicas é considerada uma mais-valia. 

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Como consultar e comparar as vagas 

Todas as oportunidades são a tempo inteiro, mas não têm as mesmas condições. Nas páginas publicadas pela DIGI no portal BizPliz! é possível consultar o salário, o horário, as tarefas e os requisitos de cada função antes de avançar com a candidatura.

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As seis vagas da DIGI e outras oportunidades de empresas que estão a contratar podem ser consultadas no Portal de Emprego BizPliz! 

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