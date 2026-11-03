Está à procura de emprego? Há mais de 1.500 vagas disponíveis para o Natal

A Adecco Portugal tem mais de 1.500 vagas de emprego disponíveis para a campanha de Natal de 2026, sobretudo nas áreas do retalho, logística, distribuição e hotelaria. As oportunidades abrangem todo o país, com maior concentração na Grande Lisboa, Porto e Margem Sul do Tejo

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Num período em que a atividade comercial e logística ganha intensidade, a capacidade de reforçar equipas não depende apenas da rapidez das contratações. Encontrar os profissionais adequados, assegurar uma boa integração e responder às expectativas de quem procura emprego são desafios cada vez mais relevantes para as empresas. É neste contexto que a Adecco Portugal tem mais de 1.500 vagas de emprego para a campanha de Natal de 2026, com um aumento dos pedidos de profissionais para a distribuição face a 2025.

O número de contratações previsto para esta campanha de Natal mantém-se próximo do registado em 2025, com vagas nos setores do retalho, logística, distribuição e hotelaria. As oportunidades estão distribuídas por todo o país, embora se concentrem sobretudo na Grande Lisboa, Porto e Margem Sul do Tejo. Entre os profissionais mais procurados estão operadores de loja e de armazém, promotores, repositores, operadores de inventário, distribuidores e empregados de mesa e de balcão.

Segundo a Adecco Portugal, as empresas estão a assumir um papel mais ativo na seleção dos candidatos, procurando garantir uma maior adequação dos profissionais às funções disponíveis. Esta preocupação surge num período de maior atividade comercial e logística, em que o absentismo e as dificuldades de integração de novos trabalhadores podem comprometer o funcionamento das operações.

“Num período de elevada exigência operacional, a rapidez é importante, mas não pode comprometer a qualidade da seleção nem a experiência dos candidatos. Conhecer as necessidades das empresas, garantir clareza nas condições oferecidas e dar respostas atempadas é fundamental para aproximar as expectativas dos profissionais das exigências das funções e assegurar a continuidade das operações.”, afirma Vanda Santos, diretora do Departamento de Serviço & Qualidade da Adecco Portugal.

A exigência é igualmente visível do lado dos candidatos, de acordo com a consultora. A remuneração continua a ser um fator relevante, mas os profissionais estão também atentos aos benefícios, à transparência das condições de trabalho e à rapidez com que recebem uma resposta. Para as empresas, isto significa que a capacidade de atrair talento não se esgota na abertura de vagas: exige clareza na comunicação, processos ágeis e atenção à experiência do candidato.

“O sucesso de uma campanha de recrutamento também se constrói na experiência que proporcionamos aos candidatos. A clareza das condições, a rapidez da resposta e a correspondência entre as expectativas e a realidade da função são essenciais para criar relações de confiança e aproximar as necessidades das empresas das motivações dos profissionais.”, acrescenta Vanda Santos.

A campanha de Natal da Adecco Portugal arrancou a 2 de novembro de 2026. As oportunidades disponíveis podem ser consultadas e as candidaturas submetidas através do site.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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