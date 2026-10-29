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Há novas vagas de emprego de Portugal para quem só tem o 9.º ano: e com salários que vão até 2800 euros

Bizpliz!
Há 3h e 10min

O novo portal de emprego BizPliz reúne vagas de produção e manutenção em várias regiões de Portugal, com salários indicados entre 920 e 2800 euros.

Para quem quer mudar para um emprego melhor pago na indústria, ou procura uma primeira oportunidade em ambiente fabril, o novo portal de emprego BizPliz reúne vagas de produção e manutenção em diferentes regiões do país. Há anúncios para quem tem o 9.º ano, postos técnicos especializados e funções de supervisão, com salários indicados entre 920 e 2800 euros. 

O valor mais alto surge numa vaga da Synergie Search e S&you, em Oliveira do Bairro. A empresa procura um/a Supervisor/a de Produção e apresenta uma remuneração entre 1800 e 2800 euros.  

Uma vaga de produção pede o 9.º ano e anuncia 1550 euros 

Na Venda do Pinheiro, a Clan procura um/a Operador/a de Produção para o setor da extrusão, com salário de 1550 euros. O requisito académico indicado é o 9.º ano. É pedida experiência em ambiente fabril, preferencialmente em extrusão ou numa área semelhante, bem como viatura própria e disponibilidade para turnos rotativos. 

A função não se resume a acompanhar uma linha. O anúncio refere o arranque e paragem de equipamentos, alterações de matérias-primas e medidas, afinação da linha, corte de bobines e cumprimento dos procedimentos de qualidade. 

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Na mesma localidade, a Clan tem uma vaga de Auxiliar de Produção, também com 1550 euros. Na Figueira da Foz e em Setúbal, a Ditame anuncia oportunidades de Operador/a de Produção Industrial, entre 920 e 1400 euros. Em Palmela, a Talenter procura um Operador de Produção com valores entre 920 e 1072 euros. 

Manutenção elétrica e mecânica apresenta vários intervalos 

Em Vila Velha de Ródão, a Ditame procura um/a Técnico/a de Manutenção Elétrica e Eletromecânica, com salário entre 1227 e 1735 euros. A empresa tem ainda uma oportunidade na Figueira da Foz ligada à manutenção de viaturas e máquinas industriais, entre 1650 e 1850 euros.

Na Feira, a Adecco anuncia uma vaga para Eletricista Instrumentalista, entre 1400 e 1600 euros. Em Pombal, procura um Técnico de Manutenção por 1500 euros. Em Ílhavo, a Ditame tem uma função de montagem mecânica, com valores entre 1200 e 1400 euros. 

Há ainda oportunidades para Técnico de AVAC em Setúbal, entre 1150 e 1400 euros, e para manutenção de equipamentos de movimentação de cargas em Palmela, entre 920 e 1600 euros. Em Mem Martins, a Synergie Search e S&you procura um Técnico de Manutenção Eletromecânica, com salário entre 920 e 1800 euros.

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Há vagas para diferentes níveis de experiência 

Na produção, algumas empresas admitem perfis com escolaridade básica e experiência curta. Na manutenção, surgem com maior frequência conhecimentos de eletricidade, mecânica, AVAC, eletromecânica ou equipamentos específicos. Nos cargos de supervisão, a experiência de coordenação e liderança ganha peso. 

Estas vagas e centenas de outras oportunidades disponíveis podem ser encontradas no Portal de Emprego BizPliz!  

 

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