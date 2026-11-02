Após anos a "lutar" para ser mãe, Vanessa Martins vê-se envolta em rumores de gravidez: o detalhe que levantou suspeitas

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Vanessa Martins prepara-se para revelar um segredo que, garante, poderá marcar o seu futuro. O anúncio misterioso da empresária nas redes sociais despertou a curiosidade dos seguidores e levou alguns a especular sobre uma possível gravidez. No entanto, a reação da antiga companheira de Marco Costa não deixou margem para dúvidas: a novidade não está relacionada com a maternidade.

Tudo começou no domingo, 1 de novembro, quando Vanessa Martins recorreu ao Instagram para anunciar que esta quarta-feira, dia 4, vai partilhar uma decisão que manteve em segredo. «Esta quarta-feira vou revelar-vos um segredo muito bem guardado. Não é um novo produto… Não tem nada a ver com a Frederica. É uma coisa nova que vai fazer parte do meu futuro, da pessoa que me quero e já me estou a tornar», escreveu.

A empresária acrescentou ainda uma reflexão que aumentou a curiosidade em torno do anúncio: «Há decisões que tomamos em silêncio e que dizem muito sobre quem queremos ser. Quarta-feira partilho uma das minhas».

Perante o mistério, Vanessa abriu uma caixa de perguntas para que os seguidores tentassem adivinhar do que se tratava. Entre as hipóteses levantadas, surgiu a possibilidade de estar grávida.

A reação não tardou. A empresária decidiu esclarecer os rumores e afastou categoricamente essa possibilidade: «Malta… Não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Jamais iria alimentar o tema “filho” desta forma. A internet está louca, mas eu não».

A luta de Vanessa Martins para ser mãe e a doença que marcou a sua vida

A especulação em torno de uma eventual gravidez ganha particular dimensão tendo em conta o percurso pessoal que Vanessa Martins já partilhou publicamente. A empresária foi casada com Marco Costa entre 2016 e 2020 e, durante a relação, os dois tentaram ter filhos. No entanto, as dificuldades em engravidar acabaram por estar relacionadas com a endometriose, doença que Vanessa só descobriu depois de vários anos de tentativas e tratamentos.

Em 2024, numa conversa no podcast «Mãe é Mãe», de Rita Coelho de Vieira, a influenciadora recordou que passou cerca de sete anos a tentar engravidar e explicou o desgaste físico e emocional que esse processo provocou.

Vanessa falou também sobre a pressão que sentia para ser mãe e sobre a forma como a relação foi afetada por essa realidade. Na mesma conversa, afirmou que, olhando para trás, não teria voltado a submeter-se a alguns dos tratamentos que realizou.

A empresária já tinha sido operada à endometriose e, em diferentes ocasiões, explicou que a doença teve consequências na sua saúde e na sua fertilidade. Em 2023, chegou a dizer que estava numa fase estável após a cirurgia, mas que não queria viver condicionada pela pressão social para ter filhos.

Vanessa voltou a tentar engravidar, mas revelou que não conseguiu

Mais recentemente, em julho de 2026, Vanessa voltou a abordar o tema durante um evento da Wells. A empresária revelou que tinha tentado engravidar novamente no ano anterior, mas sem sucesso. «No ano passado tentei engravidar novamente. Não consegui e ganhei um foco de endometriose no umbigo», contou, explicando que continua a ser acompanhada e medicada.

Apesar das dificuldades, Vanessa garantiu que não perdeu a esperança de ser mãe. «Posso não conseguir engravidar, mas vou ter filhos. A pessoa não desiste de ter filhos, a pessoa desiste do sofrimento», afirmou na mesma ocasião.

A empresária também tem falado sobre a importância de encontrar outras soluções e de não encarar o diagnóstico como uma sentença definitiva em relação à maternidade.

Está noiva de David Soares e já falou sobre os planos para ter filhos

Depois do divórcio de Marco Costa, Vanessa Martins voltou a encontrar o amor ao lado de David Soares, com quem assumiu publicamente uma relação em 2023.

Em julho de 2025, o casal ficou noivo durante umas férias na Sardenha. Na altura, a empresária mostrou o anel de noivado e descreveu o pedido como uma surpresa especial.

Já em maio de 2026, numa participação no podcast «Porque Ela Pod», de Liliana Filipa, Vanessa voltou a falar sobre a possibilidade de ser mãe com o atual companheiro. A empresária garantiu que os dois querem ter filhos e que já conversaram sobre diferentes possibilidades.

«Eu não perdi a esperança, só tens que arranjar, se calhar, outras soluções. Nem toda a gente é mãe da mesma forma», afirmou, acrescentando que o casal encara o tema com tranquilidade e comunicação.

Por agora, resta saber qual é afinal o segredo que Vanessa Martins decidiu guardar durante tanto tempo. Uma coisa ficou, porém, esclarecida: apesar das especulações dos seguidores, a própria empresária garante que o anúncio desta quarta-feira não está relacionado com uma gravidez.