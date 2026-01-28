Facebook Instagram
Ténis Vans Ward por 30 €: uma oportunidade rara para um modelo intemporal

O modelo Vans Ward é um dos ténis mais reconhecíveis da marca, e estar disponível por cerca de 30 € torna esta promoção especialmente interessante
Hoje às 13:20

São os ténis da moda e agora custam 27 euros

As Vans Ward para homem estão atualmente disponíveis por cerca de 30 euros, um valor pouco comum para um modelo clássico da marca. Com um desconto significativo face ao preço habitual,estes ténis de cano baixo mantêm o visual intemporal que tornou a Vans uma referência no estilo urbano, com a tradicional risca lateral branca sobre fundo preto.

Fabricadas em tecido e camurça, com sola de borracha plana, são pensadas para o uso diário e combinam facilmente com diferentes looks casuais. As avaliações confirmam isso mesmo, com muitos compradores a destacarem o conforto e a qualidade: “São muito confortáveis e de excelente qualidade, ideais para o uso diário”. O ajuste também é elogiado, com vários utilizadores a referirem que “o tamanho corresponde exatamente ao esperado”.

Com mais de 49 mil avaliações e uma classificação média de 4,6 estrelas, este modelo é visto como uma escolha segura para quem procura ténis versáteis a um bom preço. “São uma peça essencial no guarda-roupa”, escreve um comprador, sublinhando o equilíbrio entre estilo e funcionalidade. Vendidos e enviadas pela Amazon, com devoluções até 30 dias, são uma oportunidade a ter em conta enquanto a promoção estiver ativa.

Adquira aqui

 

VANS WARD ténis

