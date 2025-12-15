Facebook Instagram
VANS clássicas a menos de 40€? Sim. E chegam antes do Natal

Um modelo intemporal, confortável e com grande desconto
IOL
Há 3h e 58min

Este artigo pode conter links afiliados*

Há modelos da VANS que nunca saem de moda e estas Ryland seguem essa linha mais clássica inspirada no estilo Old School. Na Amazon apresentam uma classificação média de 4,4 estrelas baseada em mais de 10 mil opiniões com 95% de avaliações positivas e mais de 200 compras no último mês. Estão atualmente com até 55% de desconto passando de 76€ para cerca de 34€ e a Amazon confirma que chegam antes do Natal sendo uma boa opção tanto para oferecer como para atualizar o guarda roupa sem gastar muito.

No uso diário o que mais se destaca é o conforto e a versatilidade. São feitas em lona e camurça com sola de borracha resistente e pensadas para o dia a dia seja com jeans calças chino ou um visual mais descontraído. Quem já comprou confirma a experiência com comentários como “São realmente cómodas mesmo tendo o pé grande” ou “Muito cómodas e ajustadas ao pé”. Existem várias cores disponíveis como preto branco ou bege claro e os preços podem variar ligeiramente consoante o modelo e o tamanho escolhidos mas a maioria encontra-se com desconto. São sapatilhas fáceis de combinar e adequadas para diferentes estilos e rotinas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

