As Vans que faltavam no seu guarda-roupa estão em promoção. E vêm em cores de outono

Este artigo pode conter links afiliados*

Há marcas que dispensam apresentações — e a Vans é uma delas. Conhecida pelo estilo descontraído e urbano, tornou-se sinónimo de conforto e durabilidade. As Vans Ward são um exemplo perfeito dessa herança: o design é clássico, de linhas simples, e adapta-se facilmente a qualquer look do dia a dia. É aquele tipo de sapatilha que se usa tanto para trabalhar como para passear, e que dificilmente fica parada no armário.

Feitas em couro e lona de alta qualidade, têm sola em borracha e fecho com atacadores, mantendo o conforto e a aderência que tornaram a marca tão popular. A cor Port Royale and White, um tom bordeaux elegante, está disponível em tamanhos limitados (entre o 38,5 e o 40), com preços a variar entre 46 e 59 euros. Há também versões em branco, preto bege e preto e branco, igualmente em promoção, mas os tamanhos maiores tendem a esgotar mais depressa — um sinal de que continuam a ser uma escolha muito procurada.

Quem já as comprou descreve-as como “muito bonitas e cómodas”, “ótimas e em excelente condição” e “perfeitas no encaixe e no material”. Outros destacam a durabilidade — “duram como pedras” — e a consistência da marca: “gentil como sempre, Vans não desilude”. São comentários simples, mas reveladores: um modelo intemporal, com a qualidade de sempre, que combina com quase tudo e nunca dececiona.

Adquira as vans aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.