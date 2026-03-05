Facebook Instagram
Ténis Vans a 30 euros: estão a vender-se aos milhares na Amazon

Estes ténis estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos do 17 ao 39
IOL
Hoje às 15:22

Este artigo pode conter links afiliados*

Vans na amazon
Substitua o portátil por menos de 170€: Conheça o tablet que já traz teclado e rato incluídos

Os Vans Ward são um daqueles modelos que dificilmente passam despercebidos. Com um design clássico da marca, mas com detalhes 'cool', estes ténis tornaram-se um verdadeiro fenómeno de vendas online, estando entre os mais vendidos da Amazon. A combinação entre conforto, estilo urbano e a reconhecida qualidade da Vans faz deles uma escolha muito popular, sobretudo entre quem procura um calçado versátil para o dia a dia.

À primeira vista, o que mais se destaca é o contraste entre o preto predominante e os detalhes em azul néon Glow Vans, que criam um efeito visual marcante. O padrão gráfico com estrelas e o icónico Sidestripe da Vans reforçam a identidade da marca, dando aos ténis um look jovem e descontraído que combina facilmente com diferentes estilos de roupa. São ideais para quem gosta de um visual casual, mas com personalidade.

COMPRAR AQUI POR 31.77 EUROS

O modelo apresenta um bico redondo e uma sola plana, características que contribuem para o conforto durante longos períodos de utilização. A construção vulcanizada — um dos elementos clássicos da Vans — garante maior resistência e flexibilidade, permitindo que o sapato se adapte melhor ao movimento natural do pé. A isto junta-se a sola original em waffle, um dos elementos mais reconhecidos da marca, que oferece excelente aderência ao chão e maior estabilidade ao caminhar.

Pensados para o uso diário, estes ténis contam com um fecho com cordões, que permite ajustar o calçado de forma segura e confortável. Para facilitar ainda mais a utilização, o modelo inclui também uma lingueta no calcanhar, que ajuda a calçar e descalçar rapidamente — um pequeno detalhe que faz diferença na rotina do dia a dia.

Entre as principais características deste modelo destacam-se:

  • Marca: Vans

  • Modelo: WM Ward

  • Cor: Glow Vans néon azul e preto

  • Tipo de fecho: com cordões

  • Estilo de bico: redondo

  • Tipo de salto: plano

  • Construção: vulcanizada

  • Sola: original waffle da Vans

  • Estações recomendadas: primavera e verão

  • Tipo de calçado: sapatilhas desportivas

Estes ténis estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos, do 17 ao 39, o que faz deles uma opção versátil tanto para crianças como para jovens. Apesar de serem classificados como sapatilhas desportivas e indicadas para atividades como corrida leve ou caminhadas urbanas, a verdade é que são sobretudo procuradas pelo seu estilo icónico e pela facilidade com que se adaptam a diferentes contextos do quotidiano.

Outro fator que ajuda a explicar o enorme sucesso deste modelo é a avaliação dos utilizadores. Com uma média de 4,7 estrelas em 5, baseada em mais de 26 mil avaliações, os Vans Ward são frequentemente elogiados pelo conforto, pela durabilidade e pelo design apelativo. Muitos compradores destacam também a relação qualidade-preço, considerando que oferecem o estilo clássico da Vans a um valor bastante competitivo.

Atualmente, estes ténis podem ser encontrados por cerca de 31,77 euros, um preço que ajuda a explicar porque continuam entre os favoritos dos clientes da Amazon. Entre estética urbana, conforto e a reputação de uma marca histórica no mundo do skate e da moda casual, os Vans Ward confirmam que há modelos que nunca saem de moda — apenas se reinventam com novos detalhes e cores. 

COMPRAR AQUI POR 31.77 EUROS

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.
