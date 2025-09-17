Facebook Instagram
Sim, estas sapatilhas da Vans estão mesmo a 39€. Um clássico que vale a pena aproveitar

Um clássico intemporal da Vans agora com um preço irresistível.
IOL
Hoje às 11:05

Este artigo pode conter links afiliados*

As Vans Ward são um daqueles modelos que nunca saem de moda. O design clássico em preto com detalhes brancos mantém a elegância intemporal, enquanto a qualidade da marca garante durabilidade e conforto no dia a dia. Atualmente disponíveis por apenas 39€ numa oferta especial, tornam-se uma oportunidade irresistível para quem procura umas sapatilhas versáteis.

Construídas em lona resistente com sola de borracha antiderrapante, estas Vans foram feitas para acompanhar o ritmo de quem as usa, seja para passeios casuais, trabalho ou momentos de lazer. O estilo simples, mas icónico, combina facilmente com qualquer outfit, tornando-as numa escolha prática e segura para todas as ocasiões. Estão disponíveis em vários tamanhos, desde o 38,5 até ao 50, para que ninguém fique de fora.

Com uma média de 4,6 estrelas na Amazon, baseadas em centenas de avaliações de clientes, fica claro que este é um modelo que conquista. Os utilizadores destacam o conforto imediato, sem necessidade de adaptação, e a excelente relação qualidade-preço. Um dos comentários resume bem a experiência: “Estas sapatilhas são fantásticas! Já as tenho há alguns meses e continuam como novas. O material é resistente e o conforto excecional para uso diário.”

Adquira aqui as Vans Ward 

E para quem prefere o formato em bota, também há boas notícias: as Vans Filmore Hi para homem estão igualmente com desconto na Amazon, disponíveis por 50€ em vários tamanhos, com uma classificação de 4,6 estrelas e já com milhares de avaliações positivas. Uma alternativa perfeita para quem gosta do estilo clássico da Vans, mas com um toque mais robusto.

Adquira aqui as VANS Filmore Hi

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

