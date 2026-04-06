Leves, brancos e icónicos: descobrimos ténis da Vans a menos de 40 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

A chegada da primavera trouxe o sol e o bom tempo, e isso pede calçado mais fresco e leve. Foi por isso que, quando vimos este par de ténis com desconto, tivemos de vir contar aos nossos leitores: afinal de contas, o preço costuma rondar os 76 € e agora estão a apenas 38,12 €. Falamos do modelo Ryland da Vans, uma opção em branco que já conta com mais de 3.400 avaliações na Amazon e uma nota de 4,5 estrelas. Nas opiniões de quem já os comprou, o veredito é claro: são "muito bonitos, originais e super cómodos", sendo a escolha ideal para quem não quer gastar muito.

A grande diferença deste modelo é o material, que sendo um pouco mais resistente do que a lona tradicional, mantém o aspeto cuidado durante mais tempo. Estes ténis são aquele básico que combina com tudo, desde um passeio de fim de semana até um dia de trabalho mais relaxado. Quem os usa no dia a dia garante que "assentam como uma luva" e que o conforto é a característica principal, o que os torna perfeitos para aguentar várias horas seguidas a caminhar.

A confiança na compra vem da enorme popularidade deste modelo, que se tornou um favorito pela sua "excelente relação qualidade-preço". É raro encontrar um clássico da Vans a metade do preço, especialmente numa cor tão fácil de usar como o branco. Além disso, as tendências de 2026 pedem precisamente isto: solas mais finas e perfis menos volumosos, que deixam o pé com um aspeto mais elegante e leve. É o equilíbrio ideal para quem quer aproveitar os dias de sol com o máximo conforto, sem abdicar de um visual moderno e atual.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.