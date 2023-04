Após seis anos a fumar cigarros eletrónicos, jovem fica com pulmões de idoso

Um jovem de 19 anos alega que o seu hábito de fumar cigarros eletrónicos ao longo de seis anos causou o colapso dos seus pulmões quatro vezes - e deixou-os num estado equivalente ao de alguém que fuma há 30 anos, escreve o New York Post (NYP).

O norte-americano começou a fumar estes cigarros quando tinha apenas 13 anos. Draven Hatfield fumava apenas uma vez a cada dois ou três dias. No entanto, a sua experiência teve um desfecho precoce quando, em 2021, começou a sentir dores intensas no peito e teve de ir ao hospital.

O jovem sofreu um pneumotórax espontâneo, ou seja, os seus pulmões colapsaram. “O médico disse que desenvolvi bolhas de ar nos pulmões, que rebentaram e expeliram ar, causando o colapso dos pulmões”, explicou o jovem à Jam Press, citado pelo NYP.

Depois de uma semana com dores no hospital, Draven voltou ao emprego e continuou a fumar os mesmos cigarros eletrónicos (vape), não associando os seus problemas pulmonares a esse hábito. O problema pulmonar repetiu-se uma semana depois. À terceira vez, decidiu falar com um especialista e foi aí que parou de fumar.

À quarta vez que aconteceu, o jovem estava na escola e soube imediatamente o que se passava. Desta vez teve de ser operado. Embora tenha tido de respirar artificialmente durante algum tempo, o jovem recuperou da cirurgia.

A operação, porém, deixou sequelas. Ainda sente dores no peito e na parte de baixo das costas. “De vez em quando dói muito e prega-me sustos”, explica. “Sinto que o meu pulmão vai colapsar outra vez, mas são apenas as dores”.

O jovem revela que nunca mais vai fumar cigarros eletrónicos e substituiu o hábito por pastilhas de nicotina. Dedica-se agora a sensibilizar outros jovens para os perigos destes cigarros.