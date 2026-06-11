Este vaporizador de roupa com duas faces para diferentes tecidos está com 40% de desconto na Amazon

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Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho

Este corta-relva da Bosch pesa menos de 2 kg e está agora a 30€ na Amazon

O Rowenta Pure Pop está disponível na Amazon por 30,49€, com 40% de desconto face ao preço habitual. Fica pronto a usar em 15 segundos, pesa menos de 1 kg e dispensa tábua de engomar, bastando passar diretamente no cabide. Com 1300W de potência e uma saída de vapor contínua de 20 gramas por minuto, elimina os vincos mais teimosos numa única passagem, sem esforço e sem perder tempo.

O que o distingue é o sistema de duas faces: de um lado, veludo para alisar tecidos delicados sem os danificar; do outro, microfibra que remove pelugem e pelos da roupa ao mesmo tempo. O formato plano e compacto torna-o também um aliado indispensável em viagem, cabendo em qualquer mala sem ocupar espaço.

Com uma média de 4,3 estrelas na Amazon e milhares de avaliações positivas, os compradores destacam sobretudo a rapidez e a leveza do aparelho. "É uma compra super prática, muito leve e aquece num instante", resume um utilizador. Outro acrescenta que "funciona muito bem para o dia a dia e poupa imenso tempo." A 30,49€ e com desconto por tempo limitado, é uma das promoções mais interessantes do momento.

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