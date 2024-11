Muito mais barato! Ferro vertical que engoma qualquer tecido e elimina bactérias desceu aos 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Lá se foram os dias em que passar roupa significava montar uma tábua de engomar pesada e esperar eternamente que o ferro aquecesse. Os vaporizadores verticais vieram simplificar esta tarefa, e alguns modelos, como este da Philips, vão ainda mais longe: além de removerem os vincos, eliminam as bactérias da roupa. É o tipo de gadget útil para quem anda sempre numa correria e sem tempo para todas as tarefas, para quem tem peças delicadas que o ferro possa estragar ou para quem gosta de andar sempre impecável e precisa de retoques rápidos.

O que faz este vaporizador

Se a sua camisa preferida precisa de um retoque antes de sair para jantar ou tem uma peça delicada que não quer estragar com o ferro tradicional, o vaporizador vertical Philips Série 3000 pode ser a solução. Com um fluxo contínuo de vapor de 20g/min e 1000W de potência, este pequeno aparelho promete refrescar e remover os vincos da roupa entre lavagens, eliminando 99,9% das bactérias e odores. Para tornar tudo ainda mais simples, não precisa de montar a tábua de engomar - basta pendurar a peça num cabide e está pronto para começar.

Pronto para usar em segundos

A pensar nos momentos mais apressados da manhã, este ferro vertical aquece em apenas 30 segundos e vem equipado com uma placa SmartFlow que protege os tecidos mais delicados. O depósito de água removível de 100ml é perfeito para refrescar um vestido de festa que só precisa de um retoque ou para dar uma volta rápida nas camisas do trabalho. E para quem tem pouco espaço em casa ou gosta de manter tudo arrumado, o seu design compacto e dobrável torna-o fácil de guardar em qualquer gaveta - ou de levar na mala de viagem para manter a roupa impecável mesmo longe de casa.

O que diz quem comprou

Com uma classificação média de 4,2 estrelas em 5 e mais de 5.100 avaliações na Amazon, os compradores destacam sobretudo a sua praticidade no dia-a-dia. "É muito fácil de usar e rápido a passar a roupa, especialmente naqueles dias em que andamos com pressa", partilha um utilizador satisfeito. "Estou a dar-lhe imenso uso e é super prático para o dia-a-dia, foi uma excelente compra", confirma outro comprador.

A versatilidade também é elogiada: "É mesmo prático para camisas e pólos casuais!". E há quem destaque a potência: "É pequeno, perfeito não só para viagens mas também para casa. Já tive outros maiores de marcas conhecidas e este tem a mesma potência. Voltaria a comprar ou a oferecer."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.