Esta varinha mágica de 38 euros pica carne, frutos secos, bate claras e é XL

Com lâminas revestidas a titânio, esta varinha é capaz de triturar até os alimentos mais rijos
Há 3h e 12min

Na cozinha, há utensílios que se tornam verdadeiros aliados do dia a dia — e uma boa varinha mágica é um desses exemplos. A versatilidade deste aparelho da Cecotec faz dela uma ferramenta indispensável, e o modelo XL de 1500 W destaca-se precisamente por isso: pela potência, pelo design pensado para evitar salpicos e pela capacidade de dar resposta a várias tarefas, da mais simples à mais exigente.

Com lâminas revestidas a titânio, esta varinha é capaz de triturar até os alimentos mais rijos, garantindo sempre uma textura suave e uniforme. O pé extra comprido facilita o alcance dentro de recipientes maiores, enquanto o sistema anti-salpicos assegura uma utilização mais limpa, evitando o cenário típico de uma bancada manchada depois de cozinhar.

O conjunto de acessórios incluídos transforma este aparelho num verdadeiro “canivete suíço” culinário. Para além da função de triturar e bater, há um picador de 600 ml para carne, legumes ou frutos secos, hastes para montar claras ou natas e até uma lâmina específica para gelo. O resultado? Purés cremosos, sobremesas leves e até bebidas frescas, preparados em minutos e sem esforço.

Outro detalhe que faz diferença é o conforto no manuseamento. Os botões ergonómicos e o revestimento suave ao toque permitem uma utilização prolongada sem desconforto. Acrescente-se a facilidade de limpeza — com acessórios compatíveis com a máquina de lavar loiça — e percebe-se porque este modelo se torna tão prático para quem cozinha todos os dias.

Mais do que uma simples varinha mágica, este é um utensílio que simplifica rotinas, acelera receitas e ajuda a explorar novas possibilidades culinárias. Tudo isso, sem ultrapassar os 40 euros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

