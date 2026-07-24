Das varizes aos tornozelos inchados: os 5 sinais nas pernas que jamais pode ignorar

"As pernas parecem mais finas e as varizes diminuíram": estas meias de compressão são um sucesso entre quem as usa

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As temperaturas elevadas podem fazer muito mais do que causar desconforto. Segundo Emma Wilton, cirurgiã vascular e especialista em doenças arteriais e venosas, o calor pode agravar os sintomas da doença venosa crónica, uma condição em que as veias das pernas deixam de conseguir transportar o sangue de forma eficiente de volta ao coração.

Em declarações ao The Telegraph, a especialista explica que a dilatação dos vasos sanguíneos provocada pelo calor favorece a acumulação de sangue nas pernas, aumentando sintomas como inchaço, sensação de peso, dor e aparecimento de veias salientes.

O que é a doença venosa crónica?

A doença venosa crónica surge quando as paredes e as válvulas das veias das pernas enfraquecem, dificultando o regresso do sangue ao coração. Como consequência, o sangue acumula-se nos membros inferiores, aumentando a pressão nas veias.

Os sintomas podem começar de forma ligeira, com pernas pesadas ou tornozelos inchados, mas, sem tratamento, a doença pode evoluir para complicações graves, incluindo úlceras, infeções da pele e trombose venosa profunda.

Segundo um estudo realizado em Edimburgo citado pelo The Telegraph, quase 10% das pessoas entre os 18 e os 34 anos desenvolveram varizes ao longo de 13 anos, percentagem que sobe para mais de um quarto entre os 55 e os 64 anos.

Quem tem maior risco?

Embora a causa exata nem sempre seja conhecida, a especialista refere que a doença pode ter uma componente hereditária.

O envelhecimento também aumenta o risco, uma vez que as veias perdem elasticidade e as válvulas tornam-se mais frágeis. A obesidade, sobretudo quando existe excesso de gordura abdominal, é outro fator importante, já que aumenta a pressão exercida sobre as veias das pernas.

Cinco sinais que não deve ignorar

1. Derrames ou "aranhas vasculares"

As chamadas aranhas vasculares são pequenos vasos sanguíneos vermelhos, azulados ou arroxeados que surgem logo abaixo da superfície da pele.

Na maioria dos casos representam apenas um problema estético, mas também podem provocar dor, comichão ou sensação de ardor.

Entre os tratamentos disponíveis encontram-se a escleroterapia, em que é injetada uma substância que fecha a veia, e a terapia com laser.

Para prevenir o aparecimento de novas lesões, recomenda-se evitar permanecer muitas horas seguidas sentado ou de pé e utilizar meias de compressão, quando indicado.

2. Tornozelos inchados

À medida que aumenta a pressão nas veias das pernas, os pequenos vasos sanguíneos podem começar a libertar líquido para os tecidos envolventes.

O resultado é o inchaço dos tornozelos e dos pés.

Caminhar e praticar exercício físico ajuda a ativar os músculos das pernas e favorece o retorno do sangue ao coração.

3. Varizes

As varizes são um dos sinais mais evidentes de progressão da doença venosa crónica.

Além das veias dilatadas e salientes, podem surgir comichão, irritação da pele, sensação de peso, dor latejante e cãibras, sintomas que tendem a agravar-se ao longo do dia.

Sem tratamento, as varizes podem provocar alterações na cor da pele e, em casos mais avançados, originar úlceras de difícil cicatrização.

O tratamento passa geralmente por uma ecografia e, posteriormente, por técnicas como escleroterapia, laser ou radiofrequência para encerrar as veias afetadas. Durante a recuperação é frequentemente recomendado o uso de meias de compressão.

4. Trombose venosa profunda

Quando as varizes evoluem sem controlo, podem formar-se coágulos nas veias profundas das pernas.

Os sintomas incluem dor intensa, inchaço, sensibilidade e vermelhidão ou alteração da cor da pele.

Trata-se de uma complicação potencialmente fatal que exige assistência médica urgente.

O tratamento inclui medicamentos anticoagulantes, evitar longos períodos sentado ou de pé, elevar as pernas e realizar pelo menos 30 minutos diários de caminhada ou exercício moderado.

5. Refluxo venoso profundo

Outra complicação possível é o refluxo venoso profundo, provocado por válvulas danificadas nas veias profundas das pernas.

Esta situação pode causar dor, inchaço, varizes e úlceras que demoram a cicatrizar.

Segundo a especialista, o tratamento baseia-se sobretudo na prática de exercício, na elevação das pernas e na utilização de meias de compressão, cuja intensidade deve ser escolhida de acordo com a gravidade da doença e a orientação médica.