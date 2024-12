Esta vassoura é outro nível, gira 180 graus e está a menos de 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aparelho 3 em 1 promete acabar com as dores de costas na limpeza (e está a metade do preço)

Quando encontrámos esta vassoura, percebemos logo que não era uma vassoura qualquer. E não, não é exagero - são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando queremos manter a casa verdadeiramente limpa.

O conjunto da JEHONN destaca-se por várias inovações inteligentes. A vassoura tem uma cabeça giratória de 180 graus, que permite chegar facilmente a todos os cantos e debaixo dos móveis, e as cerdas são mais compridas e flexíveis que o normal, apanhando mais pó e sujidade. "As cerdas têm a inclinação perfeita para varrer, são mais resistentes e muito fáceis de limpar", explica um utilizador satisfeito. Um pormenor interessante é que a vassoura tem dois encaixes para panos húmidos ou secos, permitindo limpar também teias de aranha no teto ou limpar enquanto varre.

Um apanhador que pensou em tudo

O apanhador é uma verdadeira inovação. Na parte que toca no chão, tem um bordo em borracha que se ajusta perfeitamente à superfície, garantindo que todo o pó e sujidade são recolhidos à primeira. Na parte superior, tem uma linha de 'dentes' especialmente desenhada para limpar as cerdas da vassoura - aqueles pelos e fios que normalmente ficam presos são facilmente removidos. "O apanhador é fantástico, não cai nem se move para os lados e apanha bem o pó e resíduos do chão", partilha um comprador. E para garantir que nada volta a sair, o design é completamente fechado.

Adquira aqui o conjunto da vassoura e apanhador

Fácil de usar, fácil de guardar

Com um cabo extensível até 136 cm, este conjunto permite varrer sem esforçar as costas. O cabo é feito em metal resistente e tem uma pega ergonómica acolchoada para maior conforto. A arrumação também foi bem pensada: o apanhador é dobrável e a vassoura encaixa perfeitamente, podendo ser pendurado na parede através do gancho incluído. "Ocupa pouquíssimo espaço no armário, que é o que mais me interessava", confirma um utilizador.

Atualmente disponível por 24,62€ (menos 19% que o preço habitual), este conjunto prova que às vezes as melhores soluções são as mais simples. E está disponível em várias cores: preto e cinza, azul, amarelo ou verde.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.