Quais são as cidades portuguesas mais amigas dos vegans? Lisboa não está em primeiro lugar

Fonte: Holidu

Se gostas de viajar e procuras restaurantes vegan ou vegetarianos, há destinos em Portugal onde encontrar opções de comida de origem vegetal pode ser mais fácil, e mais económico. O Porto ocupa o primeiro lugar de um novo ranking da Holidu, seguido de Braga e Lisboa. Mas a classificação também reserva surpresas: Portimão destaca-se pelo preço e Aljezur consegue entrar no top 5 apesar da oferta mais reduzida.

O índice da plataforma de reservas de alojamentos de férias analisou 19 destinos portugueses, cruzando a quantidade de restaurantes vegetarianos e vegan com as avaliações dos clientes, o peso da oferta vegetal em cada localidade e o preço médio. Os dados foram recolhidos no HappyCow, uma plataforma internacional especializada em restaurantes vegetarianos e vegan, a 27 de outubro de 2026.

Porto, Braga e Lisboa são os destinos mais amigos dos vegans

O Porto lidera a classificação com 100 pontos, mas a diferença para os dois destinos seguintes é mínima: Braga soma 97,9 pontos e Lisboa alcança 97,4. O resultado mostra que uma oferta numerosa não é o único fator relevante para quem procura comer à base de plantas durante uma viagem.

1. Porto: a cidade que lidera o ranking

Pontuação: 100 pontos

Com 34 restaurantes vegetarianos e vegan identificados no HappyCow, 20 dos quais exclusivamente vegan, o Porto combina uma oferta diversificada com uma presença significativa de espaços dedicados à alimentação vegetal.

Entre as sugestões da Holidu está o Kind Kitchen, que apresenta uma versão vegan da francesinha, além de hambúrgueres e taças. Para o pequeno-almoço ou brunch, A Padoca é outra das opções destacadas, nomeadamente pela sua pastelaria de inspiração tradicional em versão vegetal.

A oferta não se limita aos restaurantes: a cidade conta também com negócios especializados em produtos vegan e eventos dedicados ao vegetarianismo e à sustentabilidade, como o Veggie Fest Portugal.

2. Braga: boas avaliações e preços mais baixos no pódio

Pontuação: 97,9 pontos

Braga fica a apenas 2,1 pontos do primeiro lugar e destaca-se pela avaliação média dos restaurantes e pelos preços, que, segundo o índice, são os mais baixos entre os três primeiros classificados.

Dos 11 restaurantes vegetarianos e vegan contabilizados, sete são exclusivamente vegan. Uma proporção que ajuda a explicar o bom resultado da cidade.

Para uma refeição, a Holidu recomenda o Soul — Alimentação Saudável e do Bem, instalado no espaço GNRATION, onde há refeições, pão caseiro, bolos e sumos naturais. O Hibiscus, no centro histórico, é outra das sugestões e passou a servir exclusivamente comida de origem vegetal no final de 2023.

Braga tem também uma vertente comunitária ligada ao veganismo, com mercados de produtos vegetais e iniciativas de sensibilização para o consumo sustentável.

3. Lisboa: a maior oferta, mas não o primeiro lugar

Pontuação: 97,4 pontos

A capital portuguesa é o destino com mais restaurantes vegetarianos e vegan no estudo: são 50, dos quais 29 exclusivamente vegan. Conta ainda com outros negócios dedicados a produtos e serviços vegan.

Apesar desta dimensão, Lisboa fica em terceiro lugar. A explicação está na metodologia: o índice não considera apenas o número absoluto de espaços, mas também a proporção de restaurantes vegetarianos e vegan no conjunto da oferta local, a qualidade das avaliações e o preço.

Entre as sugestões para comer está o Kong - Food Made With Compassion, que reinventa pratos de inspiração portuguesa sem ingredientes de origem animal, incluindo pão, alternativas vegetais ao queijo e gelados preparados no próprio espaço. O 26 Vegan Food Project é outra opção, com pratos do dia, hambúrgueres e sobremesas vegan.

A cidade conta ainda com eventos dedicados à alimentação vegetal, como o VeggieWorld e o Veggie Vibes, que reforçam a diversidade de iniciativas ligadas a este tipo de cozinha.

4.º Portimão: uma opção para quem procura preços mais baixos

Pontuação: 83,3 pontos

Portimão é o destino mais barato do top 10, segundo o índice, e apresenta uma avaliação média ajustada de 4,61. O estudo identifica seis restaurantes vegetarianos e vegan, dois dos quais exclusivamente vegan.

Entre as recomendações estão a Cozinha de Sonia, um restaurante indiano que passou a ser totalmente vegetariano em maio de 2025, e o Bancha, que serve pratos vegan de inspiração macrobiótica durante a semana.

A região algarvia recebe ainda iniciativas dedicadas à alimentação vegetal, como a FAVA — Feira do Ambiente e Vegan do Algarve, cuja edição de setembro de 2026 reuniu, segundo o comunicado, mais de 100 expositores e uma centena de atividades gratuitas.

5.º Aljezur: pouca oferta, mas uma forte presença vegetal

Pontuação: 79,9 pontos

Aljezur é um dos resultados mais curiosos do ranking. O destino conta com apenas três restaurantes vegetarianos e vegan, dois dos quais exclusivamente vegan, mas consegue chegar ao quinto lugar graças ao peso relativo desta oferta e às avaliações registadas.

A Holidu destaca o Moagem, um café que também recebe iniciativas culturais, e o Roots, café e mercearia vegan onde é possível encontrar taças de açaí, waffles de batata-doce e brunch ao longo do dia.

Na Costa Vicentina, a ligação à natureza e à sustentabilidade complementa a oferta gastronómica. Aljezur obteve, em 2025, uma certificação de Destino Turístico Sustentável, no âmbito do projeto Aljezur Mais Sustentável.

Como foi feito o ranking dos destinos mais amigos dos vegans?

A Holidu analisou 19 localidades portuguesas com pelo menos três restaurantes vegetarianos ou vegan identificados no HappyCow. A classificação combina cinco critérios:

Oferta de espaços de alimentação vegetal (25%): número de restaurantes vegetarianos e vegan, juntamente com outros negócios exclusivamente vegan.

Qualidade das avaliações (25%): classificação média dos restaurantes, ajustada ao número de avaliações.

Peso da oferta vegetal (20%): proporção de espaços exclusivamente vegetarianos ou vegan no conjunto de estabelecimentos listados em cada destino.

Percentagem de restaurantes 100% vegan (15%): peso destes espaços no total de restaurantes vegetarianos e vegan.

Preço (15%): nível médio de preços indicado no HappyCow.

Os dados foram recolhidos a 27 de outubro de 2026. A metodologia foi também testada com 243 combinações alternativas de ponderação, segundo a Holidu, e os dez destinos classificados mantiveram-se no top 10 em pelo menos 85% dos cenários analisados.

Importa, por isso, interpretar o resultado como um índice comparativo baseado nos dados disponíveis na plataforma, e não como uma lista definitiva de todos os restaurantes vegan existentes em Portugal.

Em resumo: o Porto é o destino que reúne a melhor pontuação global, Braga destaca-se pela avaliação e pelo preço e Lisboa vence em número absoluto de restaurantes. Para quem prefere destinos mais pequenos, Aljezur mostra que uma oferta menos extensa também pode ter um peso significativo na experiência de quem procura comida de origem vegetal.