Artigo cedido ao IOL pelo site Veículos Clássicos

Um autêntico tesouro automóvel foi recentemente encontrado nos arredores de Lisboa. Trata-se de um icónico Mercedes-Benz 300 SL que passou cerca de três décadas esquecido numa quinta. Apesar do longo período de abandono, o clássico impressionou pelo seu excelente estado de conservação, mantendo inclusive a documentação original guardada pela família do único proprietário.

O veículo estava desmontado, com a carroçaria separada do chassis tubular e do motor de seis cilindros. O modelo já foi levado para a Alemanha, onde está a ser recuperado pela HK-Engineering, uma especialista no restauro de modelos da Mercedes-Benz.

Um vídeo partilhado pela empresa mostra o complexo e minucioso trabalho técnico necessário para voltar a unir a carroçaria ao chassis.

O chassis tubular do 300 SL é uma obra de arte da engenharia, mas exige uma precisão milimétrica para que tudo volte a encaixar. O Mercedes-Benz 300 SL (produzido nos anos 50) foi o primeiro carro de produção a utilizar injeção direta de combustível, apresentando um motor de 6 cilindros em linha que o tornava o automóvel mais rápido do seu tempo.

Este carro conta ainda com uma raríssima combinação de pintura cinzenta metalizada com interior em couro azul-escuro, jantes de porca central (Rudge) e as malas de viagem originais de fábrica feitas à medida, que ainda o valoriza mais. Uma autêntica joia que esteve escondida "às portas" de Lisboa e que agora vai ganhar uma nova vida nas estradas (ou nas coleções) mundiais.

Artigo cedido ao IOL pelo site Veículos Clássicos