Facebook Instagram

Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

Quem nunca se apaixonou por aquelas velas elegantes da Zara Home, mas hesitou ao ver o preço? Agora é possível ter o mesmo aroma e estilo gastando muito menos — e o segredo está no Mercadona. Descubra como conseguir o mesmo toque de sofisticação sem pesar na carteira.

Joana Lopes
18 set, 15:00
Vela
Vela
Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

Há uma vela que tem despertado grande interesse no TikTok e a Mercadona acaba de colocar nas suas prateleiras uma versão que se assemelha bastante à famosa vela gigante da Zara Home.

Trata-se da vela Amber, apresentada numa embalagem de vidro castanho e com três pavios, garantindo assim uma duração superior à das velas comuns. No que diz respeito ao aroma, com notas de madeira e âmbar, esta vela é ideal para quem aprecia fragrâncias típicas do outono, tornando-a muito parecida com a popular vela da Zara Home.

E quais são as diferenças? O tamanho e o preço. A Dark Amber da Zara Home custa 19,99 euros, enquanto a versão da Mercadona está disponível por apenas 6,00 euros. Assim, a vela da Mercadona é mais acessível e apresenta um aroma muito semelhante ao da Zara Home.

RELACIONADOS
Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros
Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso
Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono
Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono
Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona
Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Marisa em lágrimas no confessionário: «Já passei por um divórcio»
tvi
00:03:41
Secret Story
Liliana pede ajuda a Leandro: «Quero mostrar a este povo que...»
tvi
00:04:10
Secret Story
Completamente abalado depois de discutir com Marisa, Pedro Jorge esconde-se a um canto a falar sozinho: «Não tenho força»
tvi
00:01:56
Secret Story
Fábio e Liliana acordam na mesma cama... mas não há clima amoroso
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi
Leandro
Leandro regressa à casa após a 'desistência'. Há abraços, lágrimas, gritos de alegria mas também quem não tenha ficado nada feliz
Autárquicas
Miguel Sousa Tavares concorda com Gonçalo Capitão: "O Pedro Pinto foi depenado no Algarve. Saiu Pedro Pintainho"
cnn