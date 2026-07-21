Hotel Mundial está a vender mobiliário a preços incríveis antes de fazer grande renovação
Sommiers a menos de 100 euros, TV a 30 ou colchões de marca a 70
Em vez de seguirem para armazém ou serem descartados, centenas de peças do Hotel Mundial estão agora disponíveis para compra. A venda decorre através de uma nova Garage Sale da Second Serve, plataforma especializada na comercialização de mobiliário e equipamentos de hotelaria em segunda mão.
Além disso, pode ir ver as peças ao local e comprar diretamente nas instalações do hotel. No dia 24 de Julho, as portas do Hotel Mundial abrem-se ao longo do dia para que possa ver e comprar em primeira mão as peças desta venda de garagem. Mas atenção: precisa de fazer reserva de visita à venda.
Segundo a Second Serve, a iniciativa disponibiliza em exclusivo mobiliário, equipamentos de quarto, iluminação e peças decorativas provenientes da renovação de um dos hotéis mais emblemáticos do centro de Lisboa.
Venda acompanha a renovação faseada do hotel
De acordo com a plataforma, a operação integra o plano de renovação faseada do Hotel Mundial, que continuará em funcionamento durante todo o processo.
A primeira fase da venda inclui mobiliário e equipamentos provenientes de 100 quartos, cuja recolha está prevista para outubro.
Segundo a Second Serve, ao longo dos próximos meses serão disponibilizadas novas peças, acompanhando o calendário de renovação da unidade hoteleira.
O que está disponível para compra
A Garage Sale inclui uma variedade de artigos retirados dos quartos do hotel, entre os quais:
Camas;
Colchões;
Televisões;
Minibares;
Cofres;
Cadeiras;
Peças de iluminação;
Quadros alusivos a Lisboa e outros elementos decorativos.
Segundo a empresa, todos os artigos estarão disponíveis na plataforma a preços considerados atrativos.
Second Serve diz que modelo está a consolidar-se no setor hoteleiro
Citado em comunicado, Roberto Geallad, fundador da Second Serve, considera que esta parceria demonstra a crescente adoção deste modelo por parte das unidades hoteleiras.
"Depois de operações como o Onyria Quinta da Marinha, o Hotel Infante Sagres e Sesimbra, esta Garage Sale com o Hotel Mundial confirma a consolidação deste modelo no mercado hoteleiro português. Cada vez mais hotéis procuram soluções eficientes para gerir processos de renovação, reduzindo desperdício e criando valor a partir de mobiliário e equipamentos que ainda têm muito potencial. Esta parceria é particularmente relevante por envolver uma unidade histórica, no coração de Lisboa, e reforça a ambição da Second Serve de estruturar este mercado de forma profissional e sustentável."
Segundo a empresa, a operação coincide também com o lançamento da nova aplicação da Second Serve, reforçando a experiência de compra na plataforma.