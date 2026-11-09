Este hotel de charme português está a renovar-se e a vender o recheio a preços difíceis de acreditar

Quem já passou férias num hotel sabe que, muitas vezes, os detalhes que tornam uma estadia especial não ficam pela vista ou pela piscina. Há móveis escolhidos a dedo, peças de decoração que criam ambiente e objetos que ajudam a construir a identidade de um espaço. Agora, parte desse universo pode acabar em nossa casa.

O Eden Villas & Apartments, um hotel de charme, está a realizar uma renovação e decidiu dar uma nova vida a dezenas de peças de mobiliário e decoração. Em vez de seguirem para armazéns ou serem deitadas fora, estão a ser colocadas à venda através da plataforma portuguesa Second Serve, especializada na revenda de equipamentos e artigos provenientes de hotéis.

O que podemos encontrar nesta venda?

A iniciativa inclui peças que equipavam 34 apartamentos T1 e 31 apartamentos T2 da unidade algarvia. Entre os artigos disponíveis encontram-se mesas de jantar, aparadores, móveis de televisão, cadeiras estofadas, candeeiros, almofadas decorativas e até conjuntos de quadros. Muitos dos preços ficam bastante abaixo do que seria expectável encontrar em lojas de decoração.

Basta percorrer o catálogo para encontrar, por exemplo, cadeiras por 28 euros, mesas de cabeceira por 30 euros, candeeiros por 30 euros ou aparadores por 80 euros. Há também conjuntos decorativos e pequenas peças de mobiliário que podem ser uma solução interessante para quem está a mobilar uma casa, uma segunda habitação ou um alojamento local sem gastar uma fortuna.

Como funciona esta venda de garagem?

A venda funciona em formato de "garage sale", um conceito cada vez mais comum no setor hoteleiro internacional. À medida que os hotéis renovam quartos e apartamentos, parte do mobiliário continua em boas condições e procura novos proprietários em vez de terminar o seu ciclo de vida prematuramente.

Posso ver as peças ao vivo antes de comprar?

Os interessados terão ainda oportunidade de visitar o espaço no dia 20 de novembro para ver os artigos presencialmente antes da compra. As recolhas e entregas estão previstas entre 26 e 28 de novembro.

Há ainda um detalhe que distingue esta iniciativa: todas as peças que não forem vendidas até ao final da campanha serão doadas a instituições de solidariedade, garantindo que continuam a ser utilizadas.

Criada para ligar hotéis, restaurantes e consumidores, a Second Serve transformou aquilo que antes era um problema logístico para as unidades turísticas numa oportunidade para quem procura peças com qualidade, carácter e preços mais acessíveis. Afinal, nem sempre é preciso entrar numa loja para encontrar um móvel com história. Às vezes, basta espreitar o inventário de um hotel que está prestes a começar um novo capítulo.