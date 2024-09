Imprensa britânica recomenda “Veneza de Portugal” onde se bebe cerveja por 2 euros

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

“Bem-vindo à ‘Veneza de Portugal’, onde as temperaturas chegam aos 29 graus, canais vibrantes ladeiam as ruas e a cerveja custa apenas £ 1,80 [cerca de 2 euros]”. É assim que o jornal britânico Daily Mail se refere a Aveiro, cidade que, aos olhos dos estrangeiros, se assemelha à localidade italiana conhecida pelas suas gôndolas.

“Se sonha com uma escapadinha para Veneza, mas tem medo das multidões e dos preços altos, esta cidade portuguesa pode ser a melhor opção para visitar. Apelidada pelos turistas de ‘Veneza de Portugal’, a charmosa cidade costeira de Aveiro oferece uma atmosfera semelhante à sua homóloga italiana", pode ler-se no artigo, que destaca os “canais pitorescos, barcos vibrantes e arquitetura Art Nouveau”.

Como seria de esperar, os ingleses explicam que a cidade tem “embarcações semelhantes a gôndolas, chamadas moliceiros”, que “deslizam pelos três principais canais da cidade, oferecendo passeios aquáticos pelo estuário que corta o coração da cidade”.

É a tranquilidade, a menor quantidade de turistas e os preços mais baratos que fazem com que os britânicos recomendem Aveiro: “tem cerca de metade do tamanho de Veneza, o que significa que suas ruas são muito mais tranquilas, permitindo que os visitantes explorem a cidade sem precisar passar por multidões”. “Aveiro tem tudo o que precisa por uma fração do custo de Veneza”, garantem.

“Para quem procura um pouco de aventura, há muitas atividades para fazer, desde cruzeiros pelos canais até spas de sal e aulas de surf ao longo do deslumbrante litoral centro de Portugal”, pode ler-se ainda no artigo do Daily Mail, que refere as praias da Barra e de São Jacinto.

Os jornalistas britânicos destacam a cerveja a 2 euros ou as refeições que, em bons restaurantes, podem custar apenas 8 euros. O artigo dos ingleses não poderia estar completo se deixasse de fora os ovos-moles ou a caldeirada de enguias, que recomendam à falta de “gelado e tiramisu”.