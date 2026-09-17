Três meses depois do casamento, marido morre e mulher grávida desaparece em Veneza

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Tinham casado há apenas três meses e preparavam-se para começar uma nova fase da vida juntos, estando à espera do primeiro filho. Sean Michieli, de 25 anos, morreu depois de o pequeno barco de pesca onde seguia com a mulher ter colidido com um táxi aquático na lagoa de Veneza. Gabriela Querino, de 26 anos e grávida do primeiro filho do casal, continua desaparecida.

O acidente aconteceu no sábado, quando os dois estavam na água à procura de isco para pescar, segundo o New York Post, que cita a imprensa italiana. A colisão fez com que ambos caíssem à água e provocou o naufrágio da pequena embarcação.

O jovem foi retirado da água com ferimentos graves, mas acabou por morrer. A mulher, que vive em Itália há cerca de dois anos, não foi encontrada pelas equipas de socorro.

“Só quero a minha filha de volta, viva”

As buscas por Gabriela continuam, mas estão a ser dificultadas pelas águas turvas e pelas marés altas.

“Só quero a minha filha de volta, viva”, disse Gisele Elorriaga, mãe de Gabriela, ao canal brasileiro Globo, numa declaração citada pelo New York Post.

A família vive agora a incerteza sobre o paradeiro da jovem, enquanto as autoridades prosseguem as operações de busca.

Uma tragédia que já tinha atingido a família

A morte de Sean ganha ainda uma dimensão particularmente dolorosa para a família. O jovem morreu nove anos depois de o tio ter perdido a vida numa tragédia semelhante envolvendo uma embarcação, segundo a imprensa italiana citada pelo New York Post.

Sean e Gabriela tinham casado apenas três meses antes do acidente. A jovem, de nacionalidade brasileira, estava grávida do primeiro filho do casal.

Investigação aberta

As circunstâncias exatas da colisão ainda não são conhecidas. A possibilidade de a escuridão e o nevoeiro terem contribuído para o acidente está a ser investigada, segundo o New York Post.

Os procuradores de Veneza abriram uma investigação por homicídio náutico para apurar o que aconteceu.

As operações de busca pela jovem continuam.