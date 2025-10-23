Facebook Instagram
"O mais potente que já tive": este rival do Dyson tem 4,9 estrelas e custa 142 euros

Por 142 euros, este aspirador vertical promete potência e autonomia dignas de modelos bem mais caros.
IOL
Há 3h e 58min

Milhares de pessoas dão 4,7 estrelas a este eletroestimulador que custa menos de 30 euros

Superou completamente as minhas expectativas" — é assim que uma compradora da Amazon descreve este aspirador. Com uma média de 4,9 estrelas, o Venhidely AX900 conquistou quem procurava potência profissional, 70 minutos de autonomia e design vertical autónomo por menos de metade do preço dos modelos de topo. Disponível por 142 euros com desconto de 39%, a combinação de tecnologia avançada e preço acessível explica o entusiasmo dos utilizadores.

Potência que impressiona desde o primeiro uso

O que mais surpreende quem experimenta este aspirador é a força de sucção. "A potência de sucção é excelente, mesmo em tapetes grossos e consegue recolher facilmente o pó e os pelos de animais de estimação", partilha uma compradora. Com três modos de limpeza ajustáveis e autonomia de 70 minutos, é suficiente para limpar cerca de 250 m² de uma só vez. "A bateria aguenta bem para limpar toda a casa, mesmo dedicando tempo aos cantos e por baixo dos móveis", confirma um utilizador.

Tecnologia pensada para facilitar

O ecrã táctil LED mostra o nível de bateria, permite mudar o modo de limpeza com um toque e avisa quando há algo preso no filtro. "O ecrã táctil é muito prático e o design leve faz com que seja cómodo de usar, incluindo em cantos difíceis", descreve um utilizador. O sistema de filtragem HEPA torna-o ideal para quem sofre de alergias, enquanto a escova com luzes LED roda 180° e facilita a limpeza em espaços apertados. "Este pequeno detalhe evita que os pelos fiquem presos como acontecia com o meu aspirador anterior", explica uma utilizadora da plataforma.

Ideal para quem tem animais

"É leve, muito manejável e apanha tudo. Aspira pelos, migalhas, areia, cantos e tudo o que o gato consegue espalhar pela casa", partilha uma cliente. O depósito esvazia-se sem complicações e o design vertical faz com que se aguente em pé sozinho. "O que mais gostei é que se aguenta em pé sozinho... muito prático! Recomendo totalmente", refere um utilizador.

Por 142 euros, este aspirador oferece potência profissional, 70 minutos de autonomia, ecrã táctil inteligente e filtro HEPA. Disponível na Amazon com desconto de 39% e entrega grátis, é uma alternativa acessível para quem procura desempenho de topo sem o preço premium.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

