Está sempre com calor? Este ventilador de pescoço é o mais vendido da Amazon e custa menos do que imagina

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Há quem sinta calor mais do que a média, mesmo quando toda a gente à volta parece confortável. Para essas pessoas, um leque já não chega, e é aí que entram os ventiladores de pescoço, um dos acessórios mais procurados este verão. Este modelo tornou-se um dos mais vendidos na Amazon, com a estética de uns auriculares, três velocidades e um preço que não ultrapassa os 26€.

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Ao contrário de um leque tradicional, este equipamento refresca de forma contínua, sem exigir qualquer esforço manual, o que o torna mais prático para concertos, viagens, passeios ou o dia a dia em geral. O sistema distribui o ar a 360 graus, refrescando o pescoço e o rosto de forma uniforme, e o design é ajustável entre 70º e 160º, adaptando-se confortavelmente a diferentes pessoas. Uma cliente resume bem essa comodidade: "uma delícia ter o pescoço e a cara frescos, as três velocidades funcionam muito bem e não faz muito ruído, a bateria é de longa duração, não pesa muito e vem mesmo a calhar para ir a concertos, passear em dias de muito calor ou para trabalhar".

A autonomia é outro ponto forte deste aparelho: pode chegar às 17 horas no modo mais suave, cerca de 10 horas no nível intermédio e cinco horas na potência máxima, o que reduz a necessidade de estar sempre a recarregar. O design sem hélices evita ainda que o cabelo se enrede durante o uso, e está disponível em várias cores, o que permite escolher a que melhor combina com o estilo de cada pessoa.

Com uma média de 4,3 estrelas em mais de 8.900 avaliações, este ventilador conquistou um lugar entre os produtos mais desejados da categoria. Uma compradora que o levou numa viagem ao Egito resume bem o impacto que teve na experiência: "foi o melhor investimento do ano, sem dúvida. É incrível como a bateria aguenta e como baixa a sensação térmica. Pensei que ia ser desconfortável de usar, mas nada disso. Acabei por comprar também para os meus pais, e transformou completamente a experiência da viagem deles".

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