Ventilador tipo Dyson, mas muito mais barato: preço nunca esteve tão baixo

Este artigo pode conter links afiliados*

3 modos, controlo remoto e menos de 40 euros: o segredo do sucesso desta ventoinha de torre

Uma luz suave, 13 cores e milhares de elogios. Este candeeiro portátil está a conquistar as casas

Parece um Dyson, mas custa menos de 100€: este ventilador silencioso é o favorito do verão

Num verão em que o calor não dá tréguas, encontrar um ventilador eficaz, silencioso e bonito já não tem de implicar gastar uma fortuna. Este modelo da IcyAir é visualmente muito próximo dos Dyson — aqueles aparelhos que todos cobiçamos mas raramente cabem no orçamento —, e apresenta um design elegante, funcional e surpreendentemente acessível. Está agora com um preço irresistível: 91,48€, com 25% de desconto.

Design moderno, silêncio absoluto e um valor difícil de bater

Sem pás visíveis, com linhas minimalistas e apenas 35 decibéis, este ventilador quase passa despercebido, mesmo nas velocidades mais altas. É daqueles gadgets que se integram bem em qualquer divisão e ainda fazem o seu trabalho sem incomodar. Um utilizador descreve-o como “excelente”, reforçando que o usa no quarto e “não incomoda nada para dormir”. Minimalismo e silêncio, como se quer.

Segurança e conforto num só aparelho

Por não ter pás, o ventilador é seguro para crianças e animais. Além disso, pesa apenas 2 kg, mede 55 cm de altura e pode ser facilmente movido de um lado para o outro. A oscilação de 90° permite refrescar o espaço de forma homogénea e eficaz, seja num estúdio moderno ou num quarto infantil.

O controlo que se quer mesmo à distância

Com oito velocidades, temporizador até 9 horas e um controlo remoto incluído, este ventilador oferece uma experiência personalizada — sem precisar de sair da cama ou do sofá. A luz LED desliga-se automaticamente durante a noite, deixando o quarto na penumbra ideal para dormir. Como disse um cliente, “podes controlar tudo a partir da mesinha de cabeceira”. Prático, elegante e eficiente.

Com funcionalidades semelhantes às dos famosos ventiladores Dyson — mas por uma fração do preço — este modelo da IcyAir é uma escolha inteligente. Custa apenas 91,48€ e as avaliações médias de 4 estrelas dizem muito sobre a satisfação de quem já o comprou.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.