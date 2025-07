Usar ventilador a noite toda consome muito? Um especialista fez as contas

Com a chegada do verão, as noites quentes são dolorosas para dormir. O que a maior parte das pessoas faz é usar o ar condicionado durante a noite para refescar o quarto. No entanto o ar condicionado é eficaz, mas pode sair caro, Já o ventilador, embora mais económico, continua a levantar dúvidas. Afinal, quanto consome durante a noite?

Segundo o site 20 minutos, um especialista em eletricidade decidiu fazer as contas e partilhou os resultados num vídeo que se tornou viral. Utilizou um ventilador de 50 watts, ligado em velocidade média, durante 8 horas por noite ao longo de um mês. O custo total? Apenas 75 cêntimos. Se for usado todos os dias durante os quatro meses mais quentes do ano, junho, julho, agosto e setembro, o gasto não ultrapassa os 3 euros.

O cálculo tem por base um preço médio de 0,15€/kWh, o valor pago pela maioria das famílias em Portugal e Espanha. Mesmo que tenhas uma tarifa ligeiramente diferente, o impacto continua a ser mínimo.

Ou seja, se tem um ventilador em casa, pode usá-lo com tranquilidade para garantir noites mais frescas e sem receio de surpresas desagradáveis na conta da luz.