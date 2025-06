Esta ventoinha de mesa está a esgotar por um motivo. E não é só o preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Não é só por estar a 34€ (com 30% de desconto) que esta ventoinha da Philips está a esgotar na Amazon — é porque funciona mesmo. Compacta, discreta e surpreendentemente silenciosa, tornou-se uma das escolhas favoritas do verão entre quem já a testou. Com apenas 23 decibéis, praticamente não se ouve, o que a torna perfeita para usar enquanto se dorme, se trabalha ou se vê televisão. “Nunca pensei que uma ventoinha tão barata funcionasse tão bem”, lê-se numa das avaliações com mais gostos.

Apesar do tamanho compacto, o desempenho deste modelo impressiona: o fluxo de ar atinge os 738 m³/h, mais do que suficiente para refrescar uma divisão. A cabeça inclinável em 180º permite ajustar a direção conforme se quiser — ideal tanto para circulação geral como para arrefecimento direto. E com três velocidades e temporizador de 12 horas, adapta-se ao dia (e à noite) sem complicações.

Está entre os produtos mais vendidos da Amazon na categoria "Casa e Cozinha", com mais de 3 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas. Muitos elogiam a facilidade de limpeza, o design elegante e a qualidade acima do que seria de esperar por este preço.

