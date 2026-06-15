Mais de 800 compras num mês: esta ventoinha de baixo consumo está em promoção

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Com a promoção Prime Day antecipada ativa, a ventoinha de torre da Levoit está agora num dos preços mais baixos dos últimos meses. Manter casa fresca durante o verão representa um custo elevado quando o ar condicionado está ligado todos os dias, e é aqui que esta ventoinha surge como uma alternativa inteligente. A oferta é exclusiva para membros Prime e pode terminar a qualquer momento.

Porque é que está a ser tão procurada?

Silenciosa : funciona a apenas 20 decibéis, o equivalente ao som de uma folha a mexer — ideal para ter ligada à noite ou durante o trabalho.

Fluxo de ar ajustável: 12 velocidades e 4 modos diferentes para adaptar o conforto a cada momento, desde uma brisa suave até um fluxo mais intenso.

12 velocidades e 4 modos diferentes para adaptar o conforto a cada momento, desde uma brisa suave até um fluxo mais intenso. Fácil de usar: temporizador até 12 horas, controlo remoto e oscilação de 90° para manter o ambiente fresco sem esforço.

temporizador até 12 horas, controlo remoto e oscilação de 90° para manter o ambiente fresco sem esforço. Consumo baixo: apenas 26W, pode ficar ligada horas sem impacto significativo na fatura da luz.

A opinião de quem já a tem em casa

Os utilizadores são claros: "quase não se ouve a funcionar" e "dá para dormir muito melhor". Outros destacam que "surpreende pela qualidade e silêncio" e que "vale totalmente a pena pelo conforto que dá no dia a dia". Com mais de 800 compras só no mês passado, é difícil ignorar o que está a acontecer.

Com este nível de procura e uma promoção por tempo limitado, as unidades disponíveis podem não durar muito. Se está a pensar em comprar, talvez seja melhor não deixar para depois.

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