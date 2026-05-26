Esqueça a ventoinha portátil: este ventilador é o mais vendido da Amazon
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A opção mais económica e mais elogiada pelos clientes é uma torre de ventilação para refrescar
Com Portugal a enfrentar mais uma onda de calor e temperaturas que já fazem muitas pessoas procurar alternativas para refrescar a casa, há um ventilador de torre que está a destacar-se entre os mais vendidos da Amazon. E percebe-se porquê: ocupa pouco espaço, promete silêncio durante a noite e está a conquistar quem tem de fugir ao calor sem recorrer ao ar condicionado.
Falamos do Cecotec EnergySilence 890 Skyline, um ventilador de torre digital que soma milhares de avaliações positivas e que tem sido especialmente elogiado por quem o usa no quarto ou na sala.
Porque é que os ventiladores de torre estão a ganhar popularidade?
Nos últimos anos, os ventiladores de torre tornaram-se uma alternativa cada vez mais procurada às ventoinhas tradicionais. O motivo é simples: conseguem refrescar divisões inteiras de forma mais uniforme, ocupam menos espaço e têm um design muito mais discreto.
Num verão em que as noites tropicais já começaram a fazer-se sentir em várias zonas do país, muita gente procura precisamente aparelhos mais silenciosos para conseguir dormir melhor sem aquele ruído constante típico das ventoinhas convencionais.
O que tem de diferente este modelo da Cecotec?
O Cecotec EnergySilence 890 Skyline aposta precisamente nessa ideia de conforto silencioso. Tem 76 centímetros de altura e um sistema de oscilação que ajuda a distribuir o ar por uma área maior da divisão.
Além disso, inclui:
- três velocidades diferentes;
- três modos de funcionamento;
- temporizador até 7,5 horas;
- comando à distância;
- ecrã LCD;
- motor 100% cobre pensado para maior durabilidade.
Um dos modos que mais tem chamado a atenção é o “modo noite”, criado para reduzir o ruído durante o funcionamento, algo especialmente importante nesta altura do ano em que dormir com calor se torna quase impossível.
É suficiente para refrescar um quarto?
Segundo vários utilizadores, sim — sobretudo em quartos médios ou pequenos. Uma das reviews mais destacadas refere precisamente isso:
“Comprei este ventilador de torre para o quarto e foi um acerto total. Como mede 76 cm de altura, distribui o ar perfeitamente à altura da cama.”
O formato vertical também ajuda a que o fluxo de ar seja mais confortável, sem aquele impacto direto e agressivo típico de algumas ventoinhas.
Gasta muita eletricidade?
Uma das vantagens apontadas aos ventiladores de torre é precisamente o consumo mais reduzido quando comparado com aparelhos de ar condicionado. Este modelo funciona com 50 W de potência e inclui um modo ECO pensado para manter a casa fresca com menor consumo energético.
Numa altura em que muitas famílias tentam evitar aumentos na fatura da eletricidade durante o verão, este acaba por ser um detalhe importante.
Vale a pena trocar a ventoinha tradicional?
Depende do que procura. Quem quer apenas uma solução básica e barata talvez continue satisfeito com uma ventoinha clássica. Mas para quem valoriza:
- menos ruído;
- design mais discreto;
- menor ocupação de espaço;
- temporizador;
- comando remoto;
- e uma sensação de ar mais uniforme,
os ventiladores de torre acabam por oferecer uma experiência bastante mais confortável.
Porque está este ventilador a fazer sucesso na Amazon?
Além de ser uma “Escolha da Amazon”, o modelo acumula milhares de avaliações positivas e já ultrapassou os mil pedidos recentes na plataforma. Muitos utilizadores destacam precisamente a relação entre preço, silêncio e funcionalidades inteligentes — especialmente para enfrentar os dias quentes que já se fazem sentir em Portugal.
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