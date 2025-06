Mais de 3 mil pessoas compraram esta ventoinha silenciosa em maio. E o calor ainda agora começou

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando o calor aperta, há duas soluções possíveis: suportar as noites mal dormidas e os dias pesados, ou encontrar um aliado eficaz e silencioso. Foi isso que mais de 3 mil pessoas fizeram no mês de maio ao escolherem a ventoinha de torre Cecotec EnergySilence 890 Skyline. A fórmula? Potência de 50W, três modos de funcionamento, design discreto e... zero barulho. “Muito silenciosa, o que procurava”, garante uma das avaliações mais votadas na Amazon. A verdade é que, por menos de 40 euros, é difícil encontrar concorrência à altura.

Potente sem ser barulhenta (e isso faz toda a diferença)

Com três velocidades ajustáveis, modo noite e um temporizador programável até 7,5 horas, esta ventoinha foi pensada para quem quer manter a casa fresca sem transformar a sala num túnel de vento. O segredo está no motor de cobre de alta eficiência e na tecnologia EnergySilence, que garante uma brisa constante sem ruído. “Ótimo para quem quer algo eficaz durante a noite”, comenta um utilizador satisfeito. Já outro destaca a versatilidade do equipamento: “Produto excelente para quem procura uma máquina acessível para arrefecer pequenos espaços.” Além disso, a função de oscilação automática distribui melhor o ar — uma ajuda preciosa em divisões mais amplas.

Design discreto, comando à distância e uma avaliação que convence

Com um design em preto e cinzento, linhas verticais elegantes e 76 cm de altura, a Cecotec 890 Skyline adapta-se a qualquer ambiente, sem roubar protagonismo à decoração. É leve, fácil de transportar e vem com controlo remoto incluído — ideal para ajustar o modo sem sair do sofá ou da cama. “Conta com controlo à distância e programação de desligado automático”, nota um cliente, sublinhando a funcionalidade prática.

A média de 4,2 estrelas em milhares de avaliações mostra que não se trata apenas de um impulso de compra: é uma escolha pensada, validada e cada vez mais popular.

