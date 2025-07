Este candeeiro de tecto é genial: transforma-se em ventoinha quando é preciso e já lidera tops de vendas

Este artigo pode conter links afiliados*

À primeira vista, parece apenas um candeeiro de teto elegante, de linhas modernas e luz suave. Mas basta um clique para que revele a sua verdadeira essência: uma ventoinha silenciosa, poderosa e eficiente. Este é o Brizy Foldable da Mellerware, o modelo que está a conquistar milhares de casas — e não é difícil perceber porquê.

Com pás retráteis e transparentes que desaparecem discretamente quando não estão em uso, este candeeiro transforma-se consoante a necessidade do momento. Num instante, passa de peça decorativa a aliado contra o calor. E quando o inverno chega, a sua função reversível ajusta o sentido da rotação das pás, distribuindo o ar quente de forma mais eficiente e tornando os ambientes mais confortáveis — com uma simplicidade que surpreende.

O motor DC é outro trunfo que faz a diferença. Além de ultra silencioso — ideal para quartos, espaços de trabalho ou até quartos de crianças — consome até 70% menos energia do que os motores convencionais. Uma escolha que não só se ouve menos, como pesa menos na conta da eletricidade. E como não podia deixar de ser, a iluminação LED incorporada é regulável em intensidade e temperatura (luz quente, fria ou neutra), adaptando-se ao ambiente e ao momento do dia com um simples toque no comando.

Seja pela sua funcionalidade inteligente, pelo design discreto ou pela versatilidade em todas as estações, este modelo lidera o top de vendas por mérito próprio. Não é só um candeeiro. É uma solução prática, silenciosa e bonita — que responde com leveza às exigências do dia a dia.

