Sim, é uma ventoinha de pé, mas também cabe na mochila. E não tem o preço que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*

Não conseguimos acreditar que só agora é que descobrimos esta ventoinha dobrável da LIPETY. Parece uma daquelas compras pequenas que mudam o dia a dia — e muda mesmo. À primeira vista, parece um simples ventilador de mesa, mas basta ver como se transforma: dobra-se completamente para caber numa mochila, ajusta-se a diferentes alturas como um ventilador de pé e tem potência suficiente para refrescar um quarto inteiro. Com mais de seis mil avaliações na Amazon e mais de duas mil compras no último mês, custa menos de 40€ e faz muito mais do que muitos ventiladores maiores e mais caros.

Altura regulável, dobrável e portátil: tudo num só aparelho

O maior trunfo do ventilador LIPETY é a sua versatilidade. Funciona como ventilador de mesa, de pé ou até totalmente rebatido para arrumação, ideal para quem tem pouco espaço ou quer algo fácil de transportar. Com apenas 10,5 cm de altura quando dobrado, cabe numa gaveta, mochila ou mala. Quando aberto, a altura ajustável permite colocá-lo ao lado da cama, no chão da sala ou em cima da secretária, conforme necessário.

"Não é muito grande, mas dobra-se completamente. Vale a pena ser de plástico, pois permite transportá-lo facilmente de um lado para o outro", escreveu uma utilizadora. Já outra acrescenta: "Uso-o para dormir e ponho-o mesmo ao lado. Além disso, a bateria dura muito."

Adquira a ventoinha aqui

Potente, silenciosa e com controlo remoto

Apesar do tamanho compacto, a potência não desilude. O LIPETY tem 4 níveis de velocidade (brisa, vento suave, vento forte e natural), e um motor silencioso com menos de 30dB — ideal para dormir ou trabalhar. A oscilação de 70° e o ângulo ajustável em 180° ajudam a distribuir o ar uniformemente. O funcionamento pode ser programado com temporizador (1 a 4 horas), e inclui controlo remoto com alcance até 10 metros.

Uma das características mais elogiadas é a sua autonomia: a bateria recarregável de 7200 mAh funciona até 23 horas, dependendo da velocidade. Carrega-se por USB-C e é perfeita para usar sem depender de tomadas — seja em casa, no escritório, em viagem ou até numa autocaravana.

"Durmo muito bem. Parece pequena, mas é potente, realmente salva-vidas sem ter ar condicionado", comenta um utilizador. Outro reforça: "Carrega-se com USB-C com um cabo longo que traz. Silenciosa, com vários modos de vento e comando à distância."

Adquira a ventoinha aqui

Um investimento útil para o verão (e não só)

Com 4,2 estrelas e mais de 6.400 avaliações, o ventilador portátil da LIPETY continua a conquistar quem o compra, principalmente pela combinação entre desempenho e praticidade. O design moderno com base antiderrapante, a fácil limpeza e a possibilidade de o levar para qualquer lugar fazem dele um aliado ideal para o verão — mas também para dias mais abafados noutras estações.

"É o meu melhor amigo para este verão", resumiu uma das avaliações mais recentes. Outro comprador partilhou: "Muito prático... podes pô-lo em qualquer sítio". E talvez por isso nos surpreenda que esta ventoinha continue a ser um segredo (ainda) pouco falado em Portugal

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.