Pás retráteis, 6 velocidades e luz ajustável: esta ventoinha custa pouco mais de 50€

Este artigo pode conter links afiliados*

Nem sempre é preciso investir muito para transformar uma divisão. Esta ventoinha de tecto, discreta mas cheia de funcionalidades, tem luz LED regulável, comando remoto, seis velocidades e um motor praticamente silencioso. Com mais de mil unidades vendidas só no último mês, tornou-se um favorito da Amazon — e o preço atual, 56€, explica parte do fenómeno. “Muito bonita esteticamente e funciona muito bem”, descreve uma das utilizadoras, que a destaca também pela facilidade de instalação.

Brisa fresca sem ruído

Apesar do design compacto e minimalista, o desempenho desta ventoinha surpreende: oferece ventilação suficiente para refrescar salas inteiras, adaptando-se com facilidade a diferentes momentos do dia. As seis velocidades permitem escolher entre uma leve brisa ou algo mais intenso — e tudo isto sem barulho. “Super silencioso, mesmo na velocidade máxima”, lê-se numa das avaliações mais recentes.

Adquira a ventoinha de tecto aqui

Iluminação regulável para qualquer hora do dia

A luz LED integrada não é apenas funcional — é personalizável. A ventoinha permite escolher entre luz quente, neutra ou fria, ideal para criar ambientes diferentes: suave ao final da tarde, mais neutra para trabalhar, ou fria para quem prefere uma luz mais branca e intensa. “Gosto muito das várias opções de luz com diferentes intensidades”, escreve um utilizador nas avaliações da Amazon.

Um ventilador com pás retráteis que também aquece a divisão nos dias frios

Quando não está em funcionamento, quase ninguém diria que ali está uma ventoinha — as pás recolhem-se automaticamente, deixando visível apenas o corpo central, com um acabamento branco moderno e discreto. Mas quando o calor aperta ou o ar precisa de circular, entra rapidamente em ação. E não serve só para os meses quentes: o modo reversível permite redistribuir o ar quente nos dias frios, o que ajuda a manter uma temperatura mais confortável no inverno.

Instalação simples e controlo fácil — tudo pensado para facilitar

A instalação deste modelo é descrita como “simples” e rápida por quem já a comprou. E controlar todas as funções também não podia ser mais intuitivo — basta usar o comando remoto incluído. “Relação qualidade-preço muito boa, super recomendado”, lê-se entre as avaliações, muitas delas destacando o equilíbrio entre estética, desempenho e acessibilidade.

Com uma classificação média de 4,2 estrelas e mais de mil unidades vendidas num único mês, esta ventoinha tornou-se uma escolha segura para quem quer manter a casa fresca sem gastar muito.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.