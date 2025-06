"Nunca pensei que uma ventoinha tão barata funcionasse tão bem". E já é um bestseller da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

O calor chegou para ficar. Afinal, estamos em junho e, por muito que isso signifique praia, vestidos leves e pores do sol, há um lado menos glamoroso no verão — aquele em que não se consegue dormir, trabalhar ou sequer pensar com tanto calor. Foi por isso que, quando encontrámos esta ventoinha da Cecotec entre os produtos mais vendidos da Amazon, sentimos que tínhamos de a partilhar com os nossos leitores. Por menos de 30 euros, a EnergiSilence 500 promete refrescar sem ruído, sem esforço e sem estragar a decoração.

Uma brisa constante sem ruído

A EnergiSilence 500 é tudo menos a típica ventoinha barulhenta que acaba arrumada ao fim de duas semanas. Com um motor de cobre eficiente e cinco pás desenhadas para potenciar a circulação do ar, o funcionamento é suave e discreto — ideal para quem precisa de dormir com ela ligada ou quer manter o ambiente tranquilo em escritórios ou sala. Uma das avaliações resume bem o sentimento geral: “É tão silenciosa que adormeço com ela ligada todas as noites. Nem parece que está a funcionar.”

A tecnologia utilizada reduz o atrito interno, permitindo uma ventilação potente sem o ruído típico deste tipo de aparelhos: “A casa fica fresca em minutos e mal se ouve. Nunca pensei que uma ventoinha tão barata funcionasse tão bem", partilha uma cliente satisfeita nas avaliações da Amazon.

Design simples, funcionalidade inteligente

Com um visual minimalista, esta ventoinha de pé encaixa facilmente em qualquer divisão — seja ao lado da cama, perto da secretária ou no canto da sala. Mas não é apenas uma questão estética: a estrutura tem uma base estável e segura, a altura é ajustável entre 110 cm e 150 cm e o corpo foi desenhado para ser fácil de montar. “Demorei menos de dez minutos a pô-la a funcionar. É intuitiva e vem com instruções claras”, garante um dos comentários com avaliação máxima.

Além disso, a possibilidade de regulação em três velocidades e a oscilação automática permitem uma distribuição uniforme da brisa por todo o espaço. Um detalhe que os utilizadores valorizam, especialmente em dias de calor extremo: “Sinto que finalmente consigo trabalhar sem ficar colada à cadeira. O ar circula bem, sem estar sempre direcionado para o mesmo lado.”

A favorita da Amazon (e das noites quentes)

Com mais de 8 mil avaliações e uma média de 4 estrelas, esta ventoinha tornou-se um sucesso de vendas e percebe-se porquê. O equilíbrio entre potência, silêncio e eficiência energética é difícil de superar, especialmente por este preço. “Achei que ia ser fraca, mas surpreendeu-me. Tenho ar fresco o dia inteiro e a conta da luz não disparou”, refere uma utilizadora entusiasmada.

Para quem procura uma solução acessível para os meses mais quentes, este modelo tem-se mostrado uma aposta segura. Ou, como disse um utilizador nas avaliações da Amazon: “É a melhor compra do verão. Já comprei uma segunda para a casa da minha mãe.”

